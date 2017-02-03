基隆市政府的「招財金雞」LED小提燈，將於2月10日的下午2點起發放。（圖／基隆市政府提供）

基隆市政府為讓到訪基隆的遊客，能感受濃厚的年節氣氛，交通旅遊處特別製作「招財金雞」LED小提燈，將於2月10日開放遊客索取，並祝福大家2017年「大吉大利.吉祥如意」！

交通旅遊處表示，今年的「招財金雞」小提燈，外型金碧輝煌、喜氣洋洋，特色在於翅膀可以隨著動作上下的擺動，充分展現律動感及生命力，象徵基隆人的活力與熱情，更呈現出本市生氣蓬勃，飛黃騰達的好兆頭。

「招財金雞」LED小提燈，將於2月10日的下午2點起，在基隆市的旅遊服務中心（基隆火車站旁）發放，只要到基隆旅遊網臉書粉絲團按讚，且分享活動的訊息，並向現場服務人員出示相關畫面，即可換得小提燈一個，數量有限，現場換完為止。