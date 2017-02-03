《飢荒》怎麼進入冒險模式 冒險模式詳細攻略北京新浪網 (2017-02-03 11:01)
《飢荒》怎麼進入冒險模式 冒險模式詳細攻略
《飢荒》除了普通的玩法外，另外為玩家提供了冒險模式，很多新手玩家都不知道冒險模式是如何進入的，以及冒險模式進入後有哪些需要注意的地方，下面是玩家「」為我們分享的冒險模式的進入方法，過關條件以及地圖介紹，一起來看看吧!
冒險模式進入方法
在ds或rog下會找到如圖所示的門，進去就好了
第一關：隨機遊戲進行中，冬季之王，群島，冷淡的接待中的一個
第二關：隨機遊戲進行中，冬季之王，群島，冷淡的接待中的一個
第三關：隨機遊戲進行中，冬季之王，群島，冷淡的接待，兩個世界中的一個
第四關：隨機遊戲進行中，冬季之王，群島，冷淡的接待，兩個世界中的一個
第五關：固定黑暗
PS：遊戲進行中為The Game is Afoot，tgp中成為步步為營
過關條件：
利用開局給的魔杖(探測器)探測四個零件以及一個基座的位置，收集四個零件放到基座上，並用魔杖解鎖進入下一關
可以選擇四樣東西進入下一關，推薦選擇步行手杖(有必選，無下一個，有必選，無下一個)，食物(有必選，無下一個)，豬皮(和草配合製作豬皮頭盔，女漢子隨意)，樹枝(第四關去永夜必帶，可以不帶草)。
人物專屬道具(willow's lighter等)可以不帶，下一關自動生成，切斯特眼骨會變成灰燼。四個零件不開mod地圖上不顯示，基座地圖上會顯示。
關於用魔杖解鎖(生存模式無需解鎖，只是跳世界)，如圖，有unlock顯示
如圖，我生成了一張冬季之王的地圖，可以看到地圖大致成直線型，有五塊大陸，中間由走廊連接
季節永冬，白晝時間不到一半
開局會給出一個背包，一塊暖石，一把斧頭，兔絨耳套藍圖，一些木頭。
你可以利用這些資源撐過前幾天。然後具體看一下每塊大陸和走廊。
第一塊大陸一般綠地草原地形(咦?沒有零件?)建議帶著魔杖逛一圈，這樣就可以保證這邊都看過了。
這裡有一個環形零件(開了顯示最多圖標mod)
第二塊大陸沒啥好說的
好吧，經過第二塊大陸時有倆零件，由於距離走廊都比較近，所以一般情況下不會忽略
這塊大陸上有海象，騷年，為了你的步行手杖努力吧
海象可以在黃昏追著打，打死海象爸爸再處理倆冰狗
如果有攻擊力50+的武器可以先趁他們睡覺的時候兩下打死一冰狗凍住海象老爸
基座有倆主教倆騎士把守。主教帶甲站擼至死就好了(看準站擼離解鎖的地方最近的主教，其他發條怪不玩機器人女武神可以無視)，騎士打二走一(說是這麼說，但是最近幾次更新以後節奏不是很好找了)。優先攻擊主教
另外在走廊上面會有方尖碑，這個分為兩種，一種需要高san值才能通過(如圖)，另一種需要低san值才能通過(低san的方尖碑冬季之王必出)
那麼低san和高san是什麼標準呢，給一個簡單易記的方法，高san就是沒有進入噩夢狀態，低san就是進入了噩夢狀態，低san方尖碑如圖
學習藍圖能回15精神(前提是藍圖裡的科技你沒解鎖過)，藍蘑菇生吃回復12.5飽食，減15精神，回復20血;烤熟減3血，回復10精神。綠蘑菇生吃回復12.5飽食，減50精神;烤熟減1血，回復15精神。藍綠蘑菇配合可以救人於危急時刻，還能過方尖碑、刷夢魘等(生存模式)。冒險模式出了鏟子可以直接用鏟子挖蘑菇
由於兔絨耳套用不到，藍圖可以用於通過方尖碑以後回san，然後沿途收集一些綠蘑菇和藍蘑菇吧，冬季之王難度中等偏下。
群島
季節：前20天秋，之後入冬，至於冬季多少天我忘了，地圖生成六個小島，每個島通過蟲洞連接，除了出生島以外其他各島都有一個零件或者基座。每個小島有1-3個蟲洞不等(我有一次有過4個的)
以上就是飢荒冒險模式從進入到內容的詳細講解，希望對各位玩家有一定的幫助。
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