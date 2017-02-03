黑暗之魂3年度版什麼時候出?發售日期介紹

《黑暗之魂3》第二部DLC早在之前發佈，近日，萬代南夢宮又發佈了《黑暗之魂3》的年度版與限量版的發售日期，想必很多玩家對此感興趣，下面就一起來看看吧。

《黑暗之魂3(Dark Souls III)》在結束遊戲的第二部DLC「The Ringed City」之後，將正式結束遊戲的開發。在此之後，遊戲的完整內容將通過整合的年度版發售。近日在公佈了遊戲的第二部DLC之後，遊戲發行商萬代南夢宮也正式公佈了遊戲的年度版和限定版的發售日。

遊戲的年度版(歐版)將在今年4月21號正式發售，日版將在4月20號發售。遊戲的年度版將包含遊戲本體和兩部遊戲DLC。

同時遊戲還將同時發售一部限定版，限定版包含遊戲的原聲CD、遊戲地圖海報以及80頁的遊戲指導手冊。

以上就是關於黑暗之魂3年度版具體發售時間，玩家們快關注一下吧!希望對各位有一定的幫助!