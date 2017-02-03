《輻射4》新手開局攻略 加點及發展思路介紹北京新浪網 (2017-02-03 11:04)
《輻射4》新手開局攻略 加點及發展思路介紹
《輻射4》經常會有很多新人進入遊戲，新人怎麼開局?怎麼加點?下面就為大家帶來玩家「魔塔過客」提供的開局攻略，一起來看看吧。
開局：
點爆炸perk，去81避難所門口買爆炸槍，剩下按心情點。最好點裝甲商科學槍支迷啥的製造技能，無限賣水賺錢。第一遍就老老實實浪劇情好了~
3力、5感、6魅、7敏，其他隨意。
上面4個數值是遊戲中4個必點perk的最低要求(對著perk表看一下就知道)，不點這4個perk會嚴重影響完整的遊戲體驗，所以是必點的項目。
初期只能是讓隊友或者狗肉把想要的東西一個一個地撿起來，這樣可以無視隊友負重上限。箱子里的你先撿起來然後扔地上。讓隊友一個一個去撿。直接讓隊友調查箱子或屍體隊友會挑挑揀揀不會都拿，如果超重了可能乾脆都不拿。
後期可以把虎背perk點滿，穿加快AP恢復的裝備，就可以自己背著幾千重量的垃圾四處跑了
以上就是玩家提供的具體內容，希望能對各位新人有所幫助!
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Keeley Ann】帥氣中性綁帶拉鍊真皮短靴(黑色687138310)
- STORY皮套王 iPhone 6 / 6s Style-W7 橫式菱格紋 客製化皮
- 【紐崔斯】幼母犬火雞肉13.6kg
- YSL Petit Cabas Y字金屬LOGO小牛皮手提/斜背醫生包(小-亮
- CiS自然行實木家具- 北歐實木餐椅(扁柏自然色)原木椅墊
- 【NIKE】休閒鞋 Cortez 72 復古 阿甘鞋 男鞋 低筒 運動慢跑
- 沙發 單人 Dora拼貼英式休閒皮沙發 AS
- YSL SAC DOWNTOWN 小牛皮金色圓釦造型手提/肩背包(亮粉金)
- Longchamp Le Pliage Neo 厚尼龍後背包(小)-灰色
- STORY皮套王 iPhone 6/6s Style-U5 PDA式上蓋下方拼皮 客製
Chrome無敵了！市佔率達到了恐怖的57%【北京新浪網】
蘋果iPhone 8概念機曝光：曲面屏+亮黑色【北京新浪網】
外觀夠帥！諾基亞驍龍835新旗艦就長這樣？必買【北京新浪網】
PMGO全球收入超10億美元 僅耗時半年【北京新浪網】
MWC 2017搶先看 這些新鮮玩意有點意思【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》