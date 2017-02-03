《輻射4》新手開局攻略 加點及發展思路介紹

《輻射4》經常會有很多新人進入遊戲，新人怎麼開局?怎麼加點?下面就為大家帶來玩家「魔塔過客」提供的開局攻略，一起來看看吧。

開局：

點爆炸perk，去81避難所門口買爆炸槍，剩下按心情點。最好點裝甲商科學槍支迷啥的製造技能，無限賣水賺錢。第一遍就老老實實浪劇情好了~

3力、5感、6魅、7敏，其他隨意。

上面4個數值是遊戲中4個必點perk的最低要求(對著perk表看一下就知道)，不點這4個perk會嚴重影響完整的遊戲體驗，所以是必點的項目。

初期只能是讓隊友或者狗肉把想要的東西一個一個地撿起來，這樣可以無視隊友負重上限。箱子里的你先撿起來然後扔地上。讓隊友一個一個去撿。直接讓隊友調查箱子或屍體隊友會挑挑揀揀不會都拿，如果超重了可能乾脆都不拿。

後期可以把虎背perk點滿，穿加快AP恢復的裝備，就可以自己背著幾千重量的垃圾四處跑了

以上就是玩家提供的具體內容，希望能對各位新人有所幫助!