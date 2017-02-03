【文章來源伐木累 作者：《電子競技》雜誌】

導語：2015年，建立在互聯網之上的電子競技行業開啟了告訴的發展，隨著大數據概念與全社會各領域深度結合的進一步加速，致力於數據提供、數據服務的創業潮在電競領域開始興起。

數據服務潮流的興起

這是一個以數據為導向的年代，各種關於數據的新技術新方法層出不窮，也將商業帶入了一個嶄新的時代。對於電子競技來說，數據化的趨勢代表了行業開始走向成熟，簡單粗暴的變現開始轉向更為精細的用戶運營。沿著這個邏輯，行業主體對於數據的需求達到了頂峰。

對於數據需求最高的行業主體莫過於遊戲廠商。通過對用戶進行準確的數據分析，廠商可以得到精準的用戶畫像，從而調整自己的策略。媒體、研究機構等對數據也存在著一定的需求，從而完成對行業發展現狀的刻畫。就像NBA中的場均得分、籃板一樣，電子競技中的KDA等數據往往是用戶關注的重點。

正是在上述背景下，數據服務的潮流興起了，而且勢不可擋。然而就像19世紀79年代美國的生物技術潮流以及20世紀末互聯網潮流一樣，快速興起的同時，沒有人知道這朵浪花究竟能激起多大的聲勢，抑或是最終死在沙灘上。

關於數據公司的幾個疑問

儘管這不是一篇理論性的文章，但筆者還是想拋出幾個關於數據公司的存在是否合理的疑問。

首先數據公司存在的先決條件是分工。行業主體通過外包一些非專業的業務，可以更專注於經營自己最擅長的領域，而外包主體也可以更專注於自己的業務，雙方發揮各自的優勢，提升效率，推動行業發展。

沿著分工的邏輯，我們要提出第一個問題。當下數據公司所做的數據分析並不比一些遊戲廠商做得好，這源於互聯網企業天然的壟斷性，即巨頭企業有能力也有意願收攬這個世界上最好的工程師們，當然也包括數據工程師。這時，數據公司在數據業務上的專業性必然遠遠被巨頭企業超越。那麼失去了數據分析能力優勢的數據公司，其存在的意義在哪裡？

其次，當前電競行業的數據分析大多針對遊戲，而這項服務嚴重依賴於廠商開放的數據介面。換句話說，即使在數據分析上數據公司做得更好，可以提供給廠商相應的數據服務，可是掌握著數據來源的廠商為什麼要和數據公司在一個公平的天平上談判？

進一步講，做一個極端的假設：廠商放棄了數據介面這一最重要的權利，並實現了面向全行業的數據開放，但即使在如此極端的條件下，問題依然存在。對於數據公司來說，出售數據服務的價格要保證能夠覆蓋公司運營的成本，那麼對於數據有需求的行業主體為什麼不組建自己的數據分析團隊？畢竟此時行業主題最多只需要付出和運營數據公司相同的成本，但購買數據服務的價格卻高於這個成本。

數據公司的商業前景

前面提到的問題只有隨著行業與數據公司整體的不斷發展才能找到正確的答案。在此之前，我們可以簡單地談一談這些數據公司的商業前景。

當前數據公司的共同點是業務都集中在遊戲內數據的收集、分析與提供。而關於商業變現的設想包括面向用戶市場提供基於數據產生的PGC內容、專業服務以及針對俱樂部、廠商的數據提供與分析服務。

對於用戶市場而言，基於數據產生的PGC內容大致分為兩種，針對選手的內容和針對玩家的內容、專業服務以及針對俱樂部、廠商的數據提供與分析服務。

對於用戶市場而言，基於數據產生的PGC內容大致分為兩種：針對選手的內容和針對玩家的內容。儘管兩部分內容都存在很大的變現可能，但兩類內容的變現卻使用不同的邏輯。針對選手的PGC內容的變現依賴於粉絲經濟的構建，而針對玩家的內容則需要與專業的訓練服務並肩而行。

僅僅給用戶提供關於他在遊戲中的表現的各種數據足以獲得用戶的關注，可是想單純用這類內容打動用戶買單並不容易。

用戶對這類內容買單的前提是用戶具有足夠強的競技意識，即用戶的特質轉向相對硬核。目前電價市場的用戶分部大致呈金字塔形，分為佔據中上部的數量偏少的硬核用戶以及佔據底層的數量龐大的娛樂用戶。因此，上面提到的PGC內容的變現將首先面向硬核用戶，後續的前景則依賴於底層用戶向中上層的轉化。

但這種轉化並不是數據公司可以做到的，這依賴於整個電子競技行業發展的速度。而且，隨著以星際2和CS：GO為帶便的硬核遊戲在國內的持續走弱，底層用戶向中上層轉化的比例也許不會太高。

就如同通常說的那樣，「指出別人的數據並不難，難的是教別人如何避免這種錯誤」。基於數據產生的PGC內容必然要衍生出如何知道用戶提升自己的訓練方法，到了這一步，PGC內容才切中了硬核用戶的真正需求。

在企業市場上，為賽事提供數據支撐是當前這些數據公司都在做的事情。對於這些公司而言，與賽事的合作可以做到品牌露出，吸引流量。同時，對於賽事運營方來說，具備數據的賽事內容會顯得更加立體，似乎這是一件兩全其美的事情。但回到我們最開始的提問上，對於廠商賽事而言，對於選手數據的收集與呈現，廠商有能力以更低的成本完成得更好。因此目前數據公司與廠商的合作情況我們可以推測為廠商並不需要付出過多的資源，前面我們已經分析過，即使數據公司能夠為廠商提供專業的數據服務，二者也難以公平的進行資源互換。因此廠商在談判中處於絕對的優勢，而且這種優勢會隨著電競行業整體數據化進程的推進而被無限放大，原因就是廠商掌握了遊戲數據的來源。

在這種情況下，數據公司僅存的合作對象只有第三方賽事。可自顧不暇的第三方賽事明顯難以養活這些數據公司。

俱樂部也許是數據公司最可靠的合作夥伴，而這也是眾多數據公司都在做的事兒：為俱樂部提供選手比賽中的數據並配套分析出訓練的方案。但到底這個邏輯是用戶市場策略的升級，還是俱樂部策略在用戶市場的下沉，我們也只能交給時間來回答。

結語

全民電競終究只是水中月，如何服務好金字塔中上層的硬核用戶和俱樂部們，才是數據公司要想好的事情。

勃魯托斯說過：「人們要是能夠趁著高潮一往無前，就可以功成名就；要是不把握時機，就會一事無成。」數據公司很好地把握了崛起時機，但我們希望數據公司不要重蹈勃魯托斯在腓利比戰敗分覆轍。