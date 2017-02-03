《飢荒》夏天如何保持一個合適的溫度，降溫又防火的方法對於每一個玩飢荒的玩家來說都是迫切需求的。一不小心就要從頭來過。玩家「默言陌」為我們帶來了《飢荒》夏天降溫及防火方法，下面讓我們看看他是如何做到的吧。

首先這裏給大家介紹一個很方便的MOD。狀態欄顯示MOD，這個MOD可以幫助你在夏天觀察到你的溫度。

里的熱能石是有消耗度的，你在使用是情況下也要注意它的消耗度，不要用著用著沒了你也沒注意到，最後熱死了。

可能有些人認為熱能石只能儲存熱量，其實不然熱能石作用是儲存溫度，可以儲存熱能的同時也可以儲存寒冷。所以你在冬天可以把熱能石放在火堆邊上加熱同理，你放在冰火和冷篝火邊上會降溫，你放在冰箱里也是可以降溫的。

夏天當你就在家附近採集資源，打打豬人，刷刷蜘蛛的話，你可以準備2個熱能石，一開始2個都放在冰箱里，看熱能石的顏色變出白色時就可以拿一個出去刷資源了，要注意熱能石的顏色。

灰白色初始狀態：25°C-40°C

等他變成灰色的時候就可以向家裡跑了，不要等到黃色才想家跑，你要是離家遠的話，你跑著跑著就會開始過熱掉血了。

冰塊

當你要去探圖或採集東西時，建議你身上準備點硝石，當你溫度高的時候就點個冰火，緩解一下。你要是沒帶多少硝石的話就去開採石頭，你要是看到冰礦的話，把冰礦也采了，你吃冰塊是也會降溫的。

大樹

初夏來臨的時候你有不在家，身上又沒有硝石的話，可以在大樹下面不動，靠著大樹乘涼溫度也不會再上升。

這裏說一下是初夏，初夏，初夏重要的事要說3遍，只有初夏在大樹下溫度不會上升，過了初夏在大樹下也會過熱的。

西瓜帽

你帶上西瓜帽後會出現和雨露值，這個雨露值可以正好的降低溫度，雨露值過高會帶來冰凍的傷害效果，所以也不要一直帶著，雨露值高了還會減腦力值的。西瓜帽會有新鮮度，你也要留意這個新鮮度的時間。

冰帽

如同起名字，夏天降溫所用，和帶上西瓜帽後會出現和雨露值一樣，不過雨露值上升的速度會比西瓜帽快，這個也有使用的保鮮度也可以說融化度，但是可以用冰修補，不過帶上過後會降低移動速度。

很多朋友說夏天農場不能長蔬菜，灌漿叢不能產漿果，有時你移植的草還會冒煙起火，最後把家燒了。

這裏說一下一個道具雪球發射器你可以直接理解為滅火器。

雪球發射器當你安放的時候有一個範圍圈，這個時候你要注意了，要把這個範圍利用好，不要隨意的擺放。

雪球發射器有2個狀態，一個是緊急狀態，一個是關閉狀態，你在家的時候可以把家裡的雪球發射器給關了，要不讓它會把你夜晚點起的火坑給滅了，你走的時候把它啟動就行了。

這裏給大家說下雪球發射器作用，雪球發射器啟動後會向在範圍圈內有冒煙發射雪球將其撲滅，向乾枯的植物發射雪球讓其不在枯萎。

雪球發射器是有燃料量的，中間的那道紅線就是燃料量，你可以在燃料量低時加便便，硝石等，咕嚕咪的唾液會加的很多燃料量。

以上就是夏天如何防火降溫的具體方法，還在為如何度過夏天而苦惱的小夥伴們趕快來試試吧!