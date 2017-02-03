《英雄聯盟》畫師ALEXFLORES今天公佈了血月泰隆的原畫，雖然和此前燼、崔斯特等屬同一系列，不過畫風卻略有不同。

整體陰暗的畫面顯得視覺效果並不太好，而造型也被網友吐槽「凱南你的臉怎麼變的又黑又長」，並且完全沒有體現出血月的「紅」色，屬於「第一眼不知道是誰」系列。

測試服還有一些英雄調整：艾翁E技能種豆得瓜冷卻時間從固定10s回滾到12/11/10/9/8，雷恩加爾R級能狩獵律動的持續時間從10/15/20增加到12/16/20。