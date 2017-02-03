《GTA5》各房產性價比分析及推薦

各位玩家感覺《GTA5》中哪套房產最合適呢?下面小編給大家帶來的是《GTA5》各房產性價比分析及推薦，快跟小編一起來看看吧。

1.統合小道

這個房子別看它這麼挫，但如果你是一個塞意歐的話那你就必須入手一套了，它離阿卡迪斯最近了。可能沒有人買東部花園吧。而且這個房子有全新裝潢，這個全新裝潢我覺得最好加一個，老裝潢總有一天會看膩的

2.日食大樓

日食大樓個人覺性價比還可以，做人道，車庫裡放行者，惡龍，都合適，個人不推薦自訂裝潢，小的一逼

3.俗華大樓

不吹不黑，這個大樓比日食還值得購買，長著一副日食的樣子，也像瀏覽器上面說的。離各種地方都近(除了公司)，也有新裝潢

4.威索/李察

這兩個房子挺有背景的，一個新聞公司家屬樓，一個電影廠家屬樓，我TM也是醉了。這兩個房子中，威索廣場沒有最新裝潢(不過老裝潢也還可以的)，李察尊爵有。我個人推薦威索101室，因為這裏風景最棒了!李察我沒買，但樓下就是電影場，

5.佩羅高地

一個貌似只有六層的房子(至少我是這麼認為的)過場動畫還用電梯，走幾步道能累死?這個房子里全服銀行進，搶骷髏馬也方便。不值得購買，這個房子是個海景房，但他媽看不到，有全新裝潢