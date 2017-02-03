新年新目標，年後《征途》兄弟集結再次出發，開始全新閃亮征程！過了大年，《征途》各種火爆集體活動輪番開啟，只要積极參與，史無前例的奢華大禮情義佩、龍鳳源石、炫彩石、火星精魂，龍星升級寶石免費可得！

最熱血的玩法，最輝煌的榮譽……只要兄弟攜手並肩、團結一心，就能戰無不勝，攻無不克，在《征途》征戰天下永不言敗！

組隊名人堂 我是挑戰王！

《征途》名人堂副本新的一年裡，誠邀玩家組隊來挑戰激情。與本區前百玩家進行對戰，闖關過程可收穫本區名人卡、材料禮袋、千元禮包、英雄令、炫彩石等大獎，更有全新龍鳳吟附件所需的珍貴龍鳳石免費獲取！

名人堂副本共分為10關，每一關都由本區排名前10的一名高手為BOSS，攜帶幾名排名前百的玩家進行鎮守，層數越深，挑戰難度越高，可獲得的獎勵越豐厚。想要收穫更多稀有獎勵，需要兄弟齊心，勇闖難關！

此外，外還有全區名人堂等你組隊來挑戰，誰是2017挑戰王，你來就知道！

兄弟爭霸賽 名利雙收更激情！

2017新賽季的兄弟爭霸賽，將在年後再度來襲！獎勵大升級！添加了時下最熱門的珍稀道具兒女經驗丹、龍星升級寶石、龍槽、帝王源石、弒天石等，更有獨一無二的可以增加與全隊人員好友度的道具，讓你的每一場浴血戰鬥都有大收穫！

《征途》新一季兄弟爭霸賽，採用全新積分演算法，讓比賽更公平更刺激！兄弟之間須全力投入，為比賽勝利而傾盡全力，才能名利雙收！

兄弟奪城戰 大浪淘沙現英雄！

兄弟奪城戰是《征途》最高規格的戰隊賽，數萬支兄弟戰隊一起生死大逃殺，搶奪城池，成為一城霸主，更有提升人物巨量屬性的情義佩從中產出。

《征途》兄弟奪城戰，需要經過大浪淘沙般的層層淘汰，只有實力最頂尖、最團結的戰隊才能站上榮耀巔峰，將勝利的旗幟插在屬於自己的主城之上！

由於每一階段的比賽玩法都不同，採用的戰術也需要靈活變動，這更考驗隊伍的協作能力與智慧。和《征途》兄弟一起語音研究戰術，一起上陣掃蕩殲滅敵人……那種快感與成就，只有試過才知道！

善惡殿 家族兄弟齊斷金！

《征途》善惡殿是獎勵最豪邁的副本之一，受到無數玩家喜愛與重視，神龍之露、炫彩石、職業寶石丹、鑄兵石、五行星雲、火星精魂、龍星升級寶石等獎品，讓你賺得腰包鼓鼓。新春長假過後，族長將再次吹起號角，召喚家族兄弟來戰鬥！

《征途》善惡殿持續時間僅30分鐘，在有限時間內，家族成員齊心協力成功擊退BOSS守護秩序之源，都會獲得獎勵，成功守護的關卡越多，獲得的獎勵越珍稀！

在這場與時間賽跑的遊戲中，全家族成員要與強悍的BOSS進行勇敢搏鬥，無間配合最為重要。堵門口、開和平、打游擊……各種戰術應運而生，族長往往會化身暴怒咆哮帝，在他震天的吼聲中，兄弟們歡歡喜喜將更多豪禮撈入囊中，喜悅溢於言表！

《征途》兄弟情在這片血色染紅的疆場上，開出最絢麗光采的花。用你的激情與團結將友誼之花灌溉成長，新的一年裡，有兄弟戰天下，免費獎勵要拿到爽！快來你的《征途》，也是兄弟們的《征途》！

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