《飢荒》聯機版快速獲取龍蠅皮 龍蠅皮攻略

《飢荒》聯機版中龍蠅皮的獲取方式對於大多數玩家來說都不困難，但對於新手玩家來說，獲取地點與方式還不了解。下面是玩家「麥斯威爾」分享的《飢荒》聯機版如何快速獲取龍蠅皮的方法。

方法：

1.準備：找到火蜻蜓，然後吸引仇恨測試出火蜻蜓的仇恨範圍臨界點，建議在火蜻蜓的仇恨脫離臨界位置以及刷新點放大火堆以標記;

2.新鮮火腿棒(傷害59.5)武器為例至少滿足2個女武神的傷害輸出才可以刷皮，帶好足夠的護甲與補給直接毆打火蜻蜓，待打出皮即停止(如果開顯示血量MOD，可以看到到火蜻蜓23400血左右掉皮)，然後撤離到火蜻蜓仇恨脫離臨界點;

以上就是《飢荒》聯機版中龍蠅皮的快速獲取方式，希望對各位玩家有所幫助。