等著你炫酷《仙俠世界》非凡的坐騎北京新浪網 (2017-02-03 11:10)
想要在遊戲出眾，若沒個拉風的坐騎可不行的！《仙俠世界》里有著十分龐大的坐騎家族，龐大到可以帶你上天，帶你入水。無論是跑的，飛得，還是游的都應有盡有，種類多到讓你選不過來，而且個個的本領都是超凡，就等著你來炫酷！
都說沒圖沒真相，先帶上一部分坐騎給大家欣賞一下吧！
在《仙俠世界》中坐騎是什麼樣的姿態都有，也就看玩家自己的喜好，坐騎或是霸氣、或是萌萌噠，或是怪氣……不過，《仙俠世界》的坐騎不僅僅只是代步工具而已，同時也是玩家們的好夥伴，和身份的象徵。因為一頭很拉風的坐騎，可以讓你去哪裡都特別威風。
飛行坐騎相信是每個修仙玩家都夢寐以求的。看這鳳凰坐騎！高貴而又大方，還不失唯美，騎著它出場的話，想多拉風，就有多拉風！乘坐著它，玩家不僅可以自由翱翔在天地之間，更能顯得的自身實力超群。而擁有它的條件，只需要快快提升自己的等級，通過副本或是禮包等方式，就可以把它帶回家了~
龍鳴翱翔，實力的象徵，自由的奔放，凸顯出高貴的氣質，超級炫酷霸氣！這是《仙俠世界》里最炫酷的飛行坐騎之一，來自逆龍山莊！想要擁有它，那就快快將等級達到80級並增強自己的實力去刷本吧
若是你是坐騎控，那就快快加入《仙俠世界》。這麼多的坐騎，總有一種會令你心動！
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