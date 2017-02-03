2012年，Oculus成功眾籌之後，VR技術成為了歐美業內越來越多人關注的焦點，而近五年之後，虛擬現實仍舊不見起色，但這家早期入場者卻陷入了長達三年的官司漩渦，就在被Facebook斥資20億美元收購之前，ZeniMax就已開始起訴Oculus共同創始人Palmer Luckey違反保密協議。

近日，與VR硬體公司Oculus打了兩年官司的ZeniMax剛剛收購了VR研發工作室Escalation Studios，而據外媒Polygon透露，德克薩斯州達拉斯陪審團發現Oculus共同創始人Palmer Luckey沒有能夠遵守保密協議，因此判定後者賠償ZeniMax 5億美元資金，也就是說，Oculus的確使用了未經許可的商業秘密，這是該案件的核心爭議話題。

2014年，在Facebook還沒有斥資20億美元收購Oculus之前，ZeniMax就起訴後者侵權使用其商業機密，而就在此案開始之前，該公司還起訴前id Software高管約翰·卡馬克把VR研發技術帶到了Oculus。最後，ZeniMax稱Oculus共同創始人和一批前ZeniMax員工基於在該公司工作多年的技術研發了Rift頭盔，而且盜用了該公司的版權代碼。

在該案的結案評語中，ZeniMax的律師Anthony Sammi把Oculus的行為稱之為強奪，並且表示ZeniMax應獲得20億美元的補償和另外20億美元的懲罰性補償。另一方面，Oculus律師Beth Wilkinson對此表示反對，他認為ZeniMax的申訴主要是因為尷尬、嫉妒和憤怒，而不是反映真實情況。

Oculus隨後聲明稱：該案件的核心內容是Oculus到底是否盜用了ZeniMax的商業機密，而且陪審團是果斷支持我們的，我們很明顯對今天裁決的一些方面感到失望，但我們並沒有被嚇住，Oculus的產品是基於我們自己的技術，我們對VR長期發展的專注是不變的，整個團隊也會按照我們從成立第一天的時候那樣，研發可以改編人們互動與交流方式的技術。我們會繼續上訴，最終把這個官司解決掉。

另外，5億美元罰金的歸屬細節也被披露出來，其中2億美元是來自Oculus共同創始人Palmer Luckey，Oculus則需要支付5000萬美元作為侵權費用。Brendan Iribe則要為錯誤的任命而支付1.5億美元的罰金，Luckey也因為同樣的原因需要支付額外5000萬美元。

ZeniMax公司對此表示：我們非常高興達拉斯地方法院判定ZeniMax獲得5億美元的賠償金，Oculus侵犯了我們的版權和商標權，違反了保密協議。另外，法庭還支持我們對約翰·卡馬克的指控，因為一個USB存儲設備上的數千個文件都有ZeniMax公司VR技術的源代碼。雖然我們很遺憾必須用法律手段維護我們的權利，但與企圖控制有價值的新技術的非法行為作鬥爭是必要的。

ZeniMax公司主席兼CEO Robert Altman說，「技術是我們業務的基礎，我們對於侵權和盜用知識產權行為十分重視，我們欣賞陪審團對被告的裁決，對於5億美元的賠償金也感到滿意」。

雖然陪審團給出了裁決，但目前該案似乎不會在短期內結案，Oculus業務因此所受的影響也尚未可知。

from：gamelook