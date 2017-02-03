（中央社記者陳朝福高雄3日電）雙眼弱視的76歲史姓阿婆的刮刮樂彩券遭竊，高雄市警方十分重視，組成專案小組偵辦，已調閱案發地點附近監視器錄影畫面釐清案情，並啟動關懷被害人機制，致贈水果禮盒慰問。



高雄市警察局前鎮分局今天說，史姓阿婆報案表示於1月28日在前鎮區三多三路一家百貨公司前，販賣刮刮樂彩券時，遭人竊取彩券約40張，價值約新台幣4萬元。



阿婆平日以販賣刮刮樂彩券為生，育有1子2女，先生臥病在床，經常在一處辦公大樓下販賣彩券，熟識的上班族會購買捧場，但也有人表示會有不肖者利用阿婆視力不佳，矇混向阿婆騙錢。



史姓阿婆發現彩券不見後，茶飯不思，亦睡不著，已提供相關彩券編號給警方，希望警方協助。



警方已受理，組成專案小組偵辦，調閱案發地點附近監視器錄影畫面釐清案情，同時啟動關懷被害人機制，派人致贈水果禮盒慰問。1060203