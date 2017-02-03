阿婆彩券遭竊 警組專案小組偵辦中央社 (2017-02-03 11:11)
（中央社記者陳朝福高雄3日電）雙眼弱視的76歲史姓阿婆的刮刮樂彩券遭竊，高雄市警方十分重視，組成專案小組偵辦，已調閱案發地點附近監視器錄影畫面釐清案情，並啟動關懷被害人機制，致贈水果禮盒慰問。
高雄市警察局前鎮分局今天說，史姓阿婆報案表示於1月28日在前鎮區三多三路一家百貨公司前，販賣刮刮樂彩券時，遭人竊取彩券約40張，價值約新台幣4萬元。
阿婆平日以販賣刮刮樂彩券為生，育有1子2女，先生臥病在床，經常在一處辦公大樓下販賣彩券，熟識的上班族會購買捧場，但也有人表示會有不肖者利用阿婆視力不佳，矇混向阿婆騙錢。
史姓阿婆發現彩券不見後，茶飯不思，亦睡不著，已提供相關彩券編號給警方，希望警方協助。
警方已受理，組成專案小組偵辦，調閱案發地點附近監視器錄影畫面釐清案情，同時啟動關懷被害人機制，派人致贈水果禮盒慰問。1060203
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上一則：少年報警抓鬼 吸毒產生幻覺
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