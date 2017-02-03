國道回數票煎餅 下載APP打卡免費送中央社 (2017-02-03 11:06)
（中央社記者汪淑芬台北3日電）2013年底國道電子收費全面上路後，回數票走入歷史，業者開發「國道回數票煎餅」，28日前下載「友善國道服務區App」，並到國1泰安服務區打卡，就免費送回數票煎餅。
高速公路局與服務區經營廠商合作，先在關西及泰安服務區提供「友善國道服務區App」。
為鼓勵用路人體驗，泰安服務區還推出28日前下載並服務區打卡，就免費送「國道回數票煎餅」。
高公局說，民眾下載App後，開啟手機藍牙功能，在關西及泰安服務區，App就能自動標定所在位置，主動提示免費Wi-Fi、公廁、服務台、停車場、加油站、公共藝術等各項服務設施及服務區賣場相關位置（含720度環景地圖、照片及平面圖）。
另外，服務區賣場最新限量優惠及促銷活動、好吃實惠的美食及在地伴手禮訊息，也會立即傳送。1060203
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