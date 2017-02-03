高雄市前金區一名十五歲少年打電話報警，請警察到家中抓鬼，員警前往少年家中，發現是少年吸毒產生幻覺。



(林憲源報導)



就讀國中二年級的少年小林（男、91年次）日前清早打電話向警察求助，少年自稱家中有鬼。高雄市少年警察隊員警前往少年家中訪視，在桌上找到使用過的毒品咖啡包2包，少年告訴警察他在深夜飲用毒品咖啡包2包後，突然看見一陣鬼霧出現家中，隨即暈倒，早上醒來心有餘悸，因此打電話請警察抓鬼。



警方說明，這名少年是因為施用毒品產生幻覺，員警將現場查獲的毒品咖啡包殘渣帶回化驗，驗出第二級毒品MDMA及第三級毒品K他命。



警方表示，這名少年的父母親忙碌家計疏忽管教，致使少年經常逃學，交友不慎，因此染上毒品。少年警察隊將他列入密集輔導對象，並追查毒品來源。



(圖:高雄市少年警察隊提供)



