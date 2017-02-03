NBA／「內線」交易 黃蜂公鹿禁區長人互換NOWnews今日新聞 (2017-02-03 10:33)
公鹿和黃蜂在3日完成交易，將陣中禁區長人互換，公鹿送出在本季簽下千萬合約的Miles Plumlee，向黃蜂換來Spencer Hawes和Roy Hibbert。
現年28歲的Plumlee在去年7月時和公鹿簽下一筆4年5千萬美元的合約，不過本季發揮空間有限，出賽32場比賽平均上場時間僅9.7分鐘，交出2.6分1.7籃板、並未符合千萬身價的成績，由於陣中還有更加年輕、更具潛力的Thon Maker需要培養，公鹿選擇將Plumlee送離球隊。
至於Hawes本季則是出賽35場，平均上場17.9分鐘，攻下7.3分4.2籃板，Hawes在下個球季結束後可執行球員選項成為完全自由球員，目前剩餘的合約總值為2年1千1百萬美元。
受到傷勢影響，Hibbert本季同樣也缺乏上場時間，更是已不在黃蜂主要輪替球員名單之中，本季平均5.2分是生涯新低，3.6籃板也僅比新秀年成績出色，他在本季和黃蜂簽下5百萬美元的1年短約。
此交易可說是各取所需，黃蜂球團認為Plumlee的到來能夠增加禁區活動力並融入球隊體系，Hawes則是擁有幫助公鹿拉開場上空間的外線能力，至於Hibbert則應是用來平衡薪資，本季合約到期後續留公鹿的機率不大。
另外為了空出球員名單接收Hawes和Hibbert，公鹿已將老牌射手Steve Novak釋出。
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