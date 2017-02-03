進駐藝術家「藝術光計劃」 來435賞燈夜遊



(中央社訊息服務20170203 09:50:55)冬日夜遊驚喜發現，板橋435藝文特區「藝術光計劃」靈巧點燈！由進駐藝術家聯合進駐藝文團隊，將於2月8日（三）至2月12日（日）晚間五點至九點，攜手揭開「夜窗•點亮工作室」的浪漫光景，30多組藝術家各顯神通，大展巧思與創意，結合園區地景及建物，把板橋435藝文特區妝點成「光之小鎮」，並於2月11日（六）舉辦冬夜茶聚，為農曆春節尾巴畫上光彩奪目的絢爛句點。



板橋435藝文特區自102年起開放「莊敬、自強、慎謀」三棟宿舍型建築物為藝術家創作工作室，重新賦予空間新的使命與面貌，為園區增添濃濃藝術人文風采。今年在藝術家自行號召集結下，串連30多組藝術家及園區進駐藝文團隊－「新象創作劇團」和「當代傳奇劇場」共同響應，靈感取材自作家吳明益所著「天橋上的魔法師」一書，發想出「夜窗•點亮工作室」冬夜活動，不同領域藝術家通力合作激發創意火花，讓園區呈現不同以往的夜間風貌。



新北市政府文化局表示,板橋435藝術家創作工作室自開辦以來，獲得藝文界廣大迴響與鼓勵，而藝術家們在孤獨而漫長的創作旅程中，相互扶持取暖，交換手藝技法和生命故事。此次透過「夜窗•點亮工作室」-藝術光計畫，讓30多組藝術家們自動自發在零預算、低成本的限制裡，發揮所長，並在尚光綠能科技燈材等協力單位推波助瀾下，讓「夜窗•點亮工作室」能夠完美散發光和熱，現場安排一系列暖心活動，讓夜訪435的市民朋友除了有燈光裝置藝術能欣賞外，更獲得有別以往的感動與體驗。



板橋435藝文特區將於2月8日（三）至2月12日（日）晚間五點至九點，由進駐藝術家溫暖揭開「夜窗•點亮工作室」－藝術光計劃，歡迎市民朋友趁著春節遊性未減，提燈前來園區探訪尋秘，與進駐藝術家品茶寒暄，共賞初春夜裡的燈火熠熠與園區美景。此外，特別於2月11日（六）安排星光茶會，現場除有微薄茶水招待外，還有音樂表演等著訪客共襄盛舉，彷彿意外闖入藝術家們的後院派對，處處充滿神秘驚喜與歡笑，歡迎闔家大小提燈光臨賞「夜窗」，不容輕易錯過!活動詳情請上板橋435藝文特區官網http://www.435.culture.ntpc.gov.tw或板橋435藝文特區臉書粉絲專頁查詢。



訊息來源：新北市政府文化局



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