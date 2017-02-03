高雄市1名就讀國中二年級經常逃學的少年，疑因吸毒產生幻覺，打電話向員警求助要求幫忙抓鬼，員警趕到他住處訪視，當場查獲使用過的毒品咖啡包3包，移送審理並助戒除毒癮。（翻攝照片）中央社記者陳朝福傳真 106年2月3日