打撈3小時未果 兒點香喊「趕緊回家」20秒尋獲父遺體NOWnews今日新聞 (2017-02-03 10:14)
屏東縣一名57歲羅姓男子昨(2)日下午2時許，帶著10歲兒子前往麟洛運動公園人工湖玩遙控船，羅男下水幫兒撿沒電停在湖中的遙控船，卻因體力不支沉入2公尺深的水池中。搜救人員打撈3個多小時仍無所獲，直到兒子在岸邊點香，向爸爸喊話「天黑了，我們趕緊回家」，20秒後終於找到羅男遺體。
建築工人羅姓男子昨天下午用完餐，帶著就讀小學四年級的兒子到麟洛運動公園人工湖玩遙控船，遙控船疑似沒電停在湖中，羅男兒子勸說太危險，不要下水，但羅男仍執意下水撿遙控船。
男童指稱，父親游回岸邊時，表情突然很奇怪，先將遙控船丟回岸邊，便在距離岸邊10公尺處沉沒。男童目睹父親溺水，焦急地在岸邊哭泣，直到一名在公園打掃的周姓民眾詢問後，得知有人溺水，立即報警處理。
消防人員打撈3小時仍然沒有找到羅男下落，傍晚5時許通知羅妻趕赴現場，而男童則在岸邊點香，哭喊著「爸爸！天黑了，我們趕緊回家。」不到20秒，消防人員在岸邊2公尺遠發現羅男遺體，場面令人鼻酸。
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