【大成報記者劉采妮/臺南報導】臺南市北門區王爺總廟南鯤鯓代天府於公元2017農曆歲次丁酉年春節正月初一，奉香請示五王賜出國運籤為：「聞仲西征遇十絕陣後逃」，該廟總幹事侯賢遜表示，「人在做，天在看」，神明賜國運籤是希望能以神明之高高在上看清全局，警示主位者能看清局勢，扭轉乾坤，造福國人！侯賢遜總幹事指出，該廟於公元2011年開始，每年於農曆春節正月初一由管理委員會主委率理監事及廟務全體相關人員奉香請示神明賜國運籤，因為每年抽出國運籤都相當靈驗，因此，在廟埕會有相當多人圍觀，由於南鯤鯓代天府的國運籤是包括一年民生、經濟運勢，因此圍觀的民眾也希望針對新的一年的國運，向王爺祈求能賜給平安及財富。侯總幹事表示，廟方每年都會在農曆春節前，奉香請示新春期間活動時間，今年（丁酉年）農曆春節插頭香為上午5：04、新春平安橋開壇為上午7：38、凌霄寶殿躦轎腳開壇為上午8：08、抽國運籤為上午11：00、丁酉年恭祝玉皇上帝萬壽祈安法會於農曆正月初七～初九為上午8：00～下午17：00、玉皇上帝萬壽祝獻暨安燈科儀為上午11：00。南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，今年（丁酉年）於午時11：00準時抽國運籤，第九支籤才抽出今年國運籤，他說，籤詩解讀的內涵因個人學識涵養有關，想像空間也是因人而異，當然，各廟神明也有各自對國運的見解。主位者應該了解老子道德經的〈信言不美美言不信〉，要能看清時勢，扭轉乾坤，造福國人。圖一、南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜（劉采妮拍攝）圖二、第九支籤才抽出今年國運籤（劉采妮拍攝）圖三、南鯤鯓代天府丁酉年國運籤（劉采妮拍攝）