MLB／前大都會投手患腦瘤 無法開刀治療NOWnews今日新聞 (2017-02-03 09:39)
根據美媒報導，前大都會投手Anthony Young，近日發現患有腦瘤，目前尚不清楚是否為惡性，但確定無法動刀根治。大都會官方表示，Young目前正積極治療，狀況還不錯，但其餘的細節就不清楚了。
Young曾在1991年到1996這段期間在大聯盟打球，職業生涯前3年都待在大都會，後來也陸續轉戰小熊和太空人，能先發主投、也能擔任後援的角色。
雖然他生涯的投球表現不能算是特別突出，但也有達到聯盟的平均水平，總計出賽181場、主投460局，留下防禦率3.89，以及245次三振的成績。
不管如何，我們仍祝賀Young，希望他能成功對抗病魔，重拾健康的人生。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
3M 防窺片 21吋．3M 螢幕防窺片 22吋．10.1吋 防窺片．13.3 防窺片．防窺片 12.1．14吋 防窺片．防窺片 17吋．3M 防窺片 12.1．防窺片 23吋．3m 防窺片 20吋．電腦防窺片．防窺片 15.4．3M 15.6 防窺片．3M 防窺片 15.6．12.5吋 防窺片．3M 防窺片 17．防窺片 14吋．防窺片 筆電．3M 防窺片．電腦 防窺片．23吋 防窺片．3M 螢幕防窺片 14吋．螢幕防窺片 21.5吋．3m 14吋 防窺片．13 防窺片．3M 防窺片 12吋．3M 21吋 防窺片．3M 防窺片 19吋．3M 螢幕防窺片 13.3．防窺片
- 【百味食堂】美國PRIME厚切肋眼牛排6份(300g/份)
- 愛之味Dr.Gym專業無砂糖優質蛋白飲(濃黑巧克力口味)330ml(1
- 紐巴倫 New Balance 574 路跑 男鞋
- 【EPICGEAR】GEKKOTA 雷魔虎雷射電競滑鼠-星辰藍
- HANROON韓潤 隱型八爪緊膚蜜30mlx10
- 【BIKEDNA】XT3.0 雙碟煞/前後快拆 700C21速 城市公路車
- 【CASIO/SHEEN】優雅氣質女錶(SHE-3048BSG-7A)
- Ralph Lauren 小馬刺繡連帽外套(男/綠)
- 【KMK天然寶石】溫和雅致(純天然深海紅/粉珊瑚-項鍊)
- 【雙重送★Panasonic國際】17kg變頻單槽洗衣機(NA-V188DBS-S
五位百萬大獎得主中獎方式曝光 大複式太驚人!【北京新浪網】
重創！切爾西兩鐵主力恐缺戰阿森納 溫格偷笑【北京新浪網】
伍茲：77桿是因為推桿失誤 我已經使出洪荒之力【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透02月04日開獎號碼匯總【北京新浪網】
2017必須參加鐵人三項的理由 31點好處無法拒絕【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》