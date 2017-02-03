根據美媒報導，前大都會投手Anthony Young，近日發現患有腦瘤，目前尚不清楚是否為惡性，但確定無法動刀根治。大都會官方表示，Young目前正積極治療，狀況還不錯，但其餘的細節就不清楚了。

Young曾在1991年到1996這段期間在大聯盟打球，職業生涯前3年都待在大都會，後來也陸續轉戰小熊和太空人，能先發主投、也能擔任後援的角色。

雖然他生涯的投球表現不能算是特別突出，但也有達到聯盟的平均水平，總計出賽181場、主投460局，留下防禦率3.89，以及245次三振的成績。

不管如何，我們仍祝賀Young，希望他能成功對抗病魔，重拾健康的人生。