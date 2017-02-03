SB Nation的記者Chris Cotillo報導，紅人正打算簽下前光芒外野手「DJ」Desmond Jennings，目前沒有更多關於此交易的細節，不過看起來更可能是是一張小聯盟合約。

30歲的Jennings因為腿部的傷勢，因此在過去兩個賽季總共只打了93場比賽，最為一個曾經的潛力新秀，他並沒能完全打出預期的成績。

不過在12年-14年賽季裡，他是一個能穩定繳出.250打擊率、10轟的打者，對目前需要補強外野戰力的紅人來說，只要他能保持下個賽季的健康，仍是一名可用之兵。

Cotillo認為，Jennings將會是一名趁職的替補，紅人應該會開給他一張小聯盟約，希望他能重拾身手。雖然有些風險，不過整體來說相當划算。