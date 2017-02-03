好還要更好！根據FOX體育記者Ken Rosenthal報導，印地安人將和前洛磯隊後援投手Boone Logan簽下一張一年合約，繼續補充自己已經很優秀的牛棚戰力。

Logan上賽季在46又1/3局裡，繳出防禦率3.69、57K、三振保送比2.85的成績，左投的他對於左打的壓制效果相當不錯，能將對手的打擊成績壓制在.142 / .222 / .255。

未來他將加入「部落」的牛棚，和Cody Allen、Andrew Miller、Bryan Shaw、Dan Otero等後援好手一起奮戰。