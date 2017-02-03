MLB／組建最強牛棚？ 克城再簽後援左投NOWnews今日新聞 (2017-02-03 09:20)
好還要更好！根據FOX體育記者Ken Rosenthal報導，印地安人將和前洛磯隊後援投手Boone Logan簽下一張一年合約，繼續補充自己已經很優秀的牛棚戰力。
Logan上賽季在46又1/3局裡，繳出防禦率3.69、57K、三振保送比2.85的成績，左投的他對於左打的壓制效果相當不錯，能將對手的打擊成績壓制在.142 / .222 / .255。
未來他將加入「部落」的牛棚，和Cody Allen、Andrew Miller、Bryan Shaw、Dan Otero等後援好手一起奮戰。
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