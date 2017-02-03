根據FanRag Sports的記者Jon Heyman報導，雙城已經同意和自由球員Matt Belisle(Matt Belisle)簽下一年的的合約，這張合約的薪資目前還不清楚，此消息也還沒有得到官方的證實。

現年36歲的Belisle，去年效力於華盛頓國民，並投出了一個精彩的牛棚賽季。他在46局的投球中，防禦率僅1.76 ERA，而且還投出生涯最精彩的三振保送比4.57。

他的好表現也在去年被大聯盟官方評為該季的「最佳小聯盟約」之一，他的加入應該能為明尼蘇達的牛棚帶來不錯的戰力。