（中央社記者黃兆平紐約2日專電）農曆新年結束，效力美NBA布魯克林籃網的林書豪復健之路傳出佳音。籃網今天在官網PO出林書豪昨晚賽前練球情形，若一切順利，豪小子可望在2月19日全明星賽後復出。



籃網昨晚主場迎戰宿敵紐約尼克（New York Nicks），先勝後衰，敗在最後幾分鐘，相當可惜，讓一旁觀戰的林書豪緊張萬分，數度從板凳中直覺站了起來。



美職籃全明星賽（The 2017 NBA All-Star Game）17至19日在紐奧良（New Orleans）登場，儘管人氣指數高，列傷兵的林書豪仍無緣入選。



籃網今天在臉書官網PO出昨晚出戰林書豪老東家尼克賽前練習情形，畫面長約32秒，從中距離定點跳投、剎車急停跳投，還有帶球切入等，看得出豪小子復原狀況不錯。



就在籃網應贏未贏、戰績持續探底下，籃網心急如焚。而林書豪原本期盼全明星賽前、亦即2月15日主場出戰密爾瓦基公鹿時即可復出，惟這種想法幾不可能實現，籃網今天傳出消息，待明星賽後的2月24日作客丹佛金塊時，才不排除讓林書豪登場，或保險起見，再往後一些時日。



這種推算符合之前說法。籃網曾在1月23日宣布林書豪復健之路仍需3至5週。按照籃網總經理馬克斯（Sean Marks）當時說法，亦即最快在2月下旬豪小子才會再回到場上。



林書豪因左大腿多次拉傷，讓他加盟籃網首季大多數比賽無法上場。去年11月2日，他在季賽僅進行至第5場時受傷，傷後復出，同年12月26日對戰夏洛特黃蜂再度受傷。今年1月下旬復健時第3度傷及左大腿。



儘管本季上場不多，在「林來瘋」滿5年之際，ESPN昨天精選林書豪當時在紐約和台灣引起「林來瘋」熱況的諸多照片，帶球迷重溫2012年2月令人印象深刻的灰姑娘傳奇。1060203