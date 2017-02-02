屏東麟洛運動公園2日下午發生溺水事件，50多歲的羅姓男子為幫兒子撿湖中的遙控船，不慎跌入湖中，警消出動搜救近3個小時才尋獲，但已無生命徵象，送醫急救中。（屏東消防局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年2月2日