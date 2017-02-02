（中央社記者鄭景雯台北2日電）歌手「aMEI」張惠妹和家人今天慶祝媽媽80大壽，席開66桌，邀請700多名家人、族人在台東喜來登午宴，「aMEI」現場也演唱「姐妹」、「跳進來」，Jolin蔡依林以影片獻上祝福。



aMEI張惠妹今天幫媽媽王玉妹在台東喜來登慶祝80大壽，席開66桌，邀請約700多名族人到場慶賀，張惠妹經紀人陳鎮川說，「現場很像是五星級飯店的豐年祭」。



張惠妹和家人，每年都會幫媽媽慶生，今年正值張媽媽80歲，擴大邀請族人參加，張惠妹現場也演唱「姐妹」、「跳進來」，妹妹Saya張惠春則是獻唱「我的心裡只有你沒有他」，張惠妹的子弟兵Boxing也出席演唱「我想帶你回家」，逗樂張媽媽。



現場雖然沒有邀請藝人朋友，但包括「小豬」羅志祥、Jolin蔡依林、Hebe田馥甄、戴愛玲、林俊傑等，都透過影片向王玉妹道賀。其中Jolin更大開玩笑說，「張媽媽滿18歲了，今天不要太晚回家喔！」笑得王玉妹合不攏嘴。



王玉妹在餐會時很開心，也謝謝家人為她辦80大壽。午宴結束後，張惠妹又和家人回台東老家，晚上還要續攤，一家人難得聚在一塊。1060202