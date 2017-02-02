（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）屏東麟洛運動公園下午發生溺水事件，50多歲的羅姓男子為幫兒子撿湖中的遙控船，不慎跌入湖中，警消出動搜救近3個小時才尋獲，但已無生命徵象，送醫急救中。



屏東消防局下午2時許接獲通報後，就出動警義消30多人前往搜救，羅姓男子國小4年級的兒子告訴警消人員，指因遙控船失去動力，羅姓男子下水撿拾遙控船，撿到遙控船後將船丟向岸邊給兒子，自己卻沉到水裡。



小4生看到父親沉到水裡大哭，驚動附近民眾，通報警消救人。



警消表示，公園裡的湖面積雖不大，深約2公尺，因水底都是爛泥，搜尋不易，直到下午4時50分才尋獲羅男，但已無生命徵象，警消緊急將羅男送醫急救。1060202