來源：小樓老師心理課（xiaolouxinli）

Toby Morris是一位漫畫家，他創作的一個小漫畫「On a Plate」描述了兩個在不同環境中長大的孩子，怎樣一步步走上完全不同的人生。這個小漫畫收穫了超過20萬個「讚」，看完它，很多人都會陷入深深的思考......

01

左邊這個孩子叫理查德。他父母的工作還行。

右邊這個孩子叫寶拉。她父母的工作就差一些了。

理查德的房間溫暖乾燥。他家書櫃裝滿了書，冰箱也裝滿了食物。

寶拉的房間除了人滿為患，也沒啥東西了。她住的房間潮濕、吵雜，她總是生病。

理查德的父母為孩子傾心付出。（他們總是陪伴孩子，還鼓勵他「好孩子」、「很聰明」）

寶拉的父母也為孩子傾心付出.......所以，他們要打兩份工。（他們只有將她獨自留在家裡看電視）

理查德去了一所好學校，資源豐富，學生優秀。學校的老師也熱愛自己的工作。

寶拉的學校呢？班級人數太多，資金不足，老師總是很疲倦，疲於應付各種壓力。（面對這樣的環境，老師都會想：天哪，我需要一份新工作。）

理查德父母對他期待很高，看著他的成績，父母會說：才B+？天哪，我們要給你請個家教了.......

但是寶拉的父母對她成績就有點不同了，看著她的成績，父母會說：B？嘿，不錯啊！

這樣的差異，年復一年.......

理查德父母為他支付大學學費。

寶拉一邊讀技校一邊還要努力工作，她還背負著債務。

這些效應慢慢在兩人身上積累，變成他們人生中不可忽視的差異。當他們準備進入職場的時候.......

理查德的爸爸對他說：我有朋友在那兒工作，只要我打聲招呼你就能去實習。

寶拉的爸爸對她說：你應該先完成學業，再來照顧我......

他們人生中的差異並不那麼容易被覺察，直到申請貸款才能看出社會對他們的態度......

理查德去貸款的時候，經理對他說：恭喜你！你的貸款被批准了。

寶拉去貸款的時候，經理對他說：我們幫不了你。或者你去 Eazee Finance 試試？

或許因為別人如此待他， 理查德開始相信他值得被別人好好對待，他的成就都是靠自己。

或許因為別人如此待她，寶拉開始裹足不前，學著「掂量自己的分量」。

在理查德的慶功宴上，寶拉和他相遇了。寶拉作為服務生正端著一盤食物分給在場嘉賓。

此時人們正在好奇地詢問理查德：你的成功秘訣是什麼？

理查德拿起一塊食物，自信滿滿地說：

不抱怨，努力工作。我討厭別人的施捨。從沒有人端著盤子遞給我什麼東西。

（雖然他正從寶拉端來的盤子里拿起一塊食物，但他說這句話時，卻對這個事實視而不見......）

02

馬太效應說，富人更富，窮人更窮。

美國大學研究結果也發現，富人的孩子更可能成為富人，窮人的孩子更可能成為窮人。這個循環很難打破。

一個孩子出生在什麼樣的家庭，不僅受到財富影響，他們還會受到「富爸爸」和「窮爸爸」不同思維方式和行為習慣的影響，尤其是如何對待金錢的方式。

雖然馬太效應並不容易打破，但確實也有很多貧窮家庭出身的孩子成功逆襲了。

所以貧窮、富裕雖然和出生有關，也受到個人特質影響。

托馬斯·C·克里通過多年研究發現了富人和窮人各種思維方式上的差異，他認為只要改變這些差異，窮人也有成為富人的機會。

在他總結的所有差異中，我認為有一點最重要。明天的文章我將和大家分享這一點最重要的差異如何影響一個人的人生之路。