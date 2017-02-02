日本原財務省官員：特朗普的貿易政策將令美元趨弱北京新浪網 (2017-02-02 17:33)
新浪美股訊 日期:2日 彭博報導，日本財務省原外匯事務主管渡邊博史表示，美國總統唐納德-特朗普的「美國優先」政策，目標是要縮小貿易逆差，這標誌著美國的美元戰略出現根本性變化。
現任日本國際通貨研究所（Institute for International Monetary Affairs）理事長的渡邊博史表示，美國傳統意義上支持強勢美元，以吸引海外資金，后將其再投資向國外以獲取分紅或利息回報。出於這個理由，美國一直都尋求避免美元貶值，但這種模式似乎正在發生改變。
「特朗普關注的是美國貿易逆差的規模，美國出口的規模，而非匯率或美國是否需要強勢美元，」他在1月31日接受採訪時指出。「雖然美國財長不會表態主張美元貶值，但最終可能會說美元不需要堅挺。」
周二，特朗普表示，中國和日本採取不公平的貨幣貶值措施，而美國人則「像一群傻瓜一樣」。特朗普的貿易顧問Peter Navarro在接受《金融時報》採訪時表示，歐元被嚴重低估。美國財長被提名人努欽上月指出，「美元過度堅挺」可能短期內對經濟產生負面影響。
渡邊博史表示，特朗普對貿易問題的糾結不放可能令美元/日元暫時跌至100以下，且波動率將提升，但今年，美元/日元最可能維持在107-115的核心區間內。東京時間17：51，美元/日元報112.53。
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