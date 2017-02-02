山東墨龍2日晚間公告，公司預計2016年歸屬上市公司股東的凈利潤為虧損48，000萬元-63，000萬元。此前公司曾預告2016年凈利潤同比扭虧為盈，預計凈利潤金額為600-1200萬元。公司表示，業績修正原因為：受國內外經濟形勢影響，公司經營業績大幅下滑，對存貨、應收款項、商譽等相關資產計提了減值準備。若2016年度公司繼續虧損，公司2016年度報告披露后，公司股票將被實施退市風險警示。