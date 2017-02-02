新華社天津２月２日電（記者周潤健）「喝春酒，吃春餅，打春牛。」２月３日將迎來立春。天文專家介紹，農曆雞年裡包含有兩個「立春日」。

作為二十四節氣中的第一個節氣，立春的時間一般都在公曆年２月４日前後。

農曆雞年為何會有兩個立春日呢？天文專家解釋說，這是因為要協調農曆年和陽曆年之間的時間，每隔兩三年就會在農曆年中安排一個閏月。農曆丁酉年（雞年）中恰好被安排了一個閏六月，這使得這個農曆年的時間比較長，從今年１月２８日開始，直到２０１８年的２月１５日結束。因而農曆雞年就包含了兩個立春日，即雞年的正月初七立春（２０１７年２月３日）和同年臘月十九再次立春（２０１８年２月４日）。

民間有人認為，春代表桃花，兩次立春意味「第二春」或「梅開二度」，如果在這樣的年份結婚，婚姻會不穩定，很可能會離婚，一輩子要結兩次婚。因此，「雙春年」不宜嫁娶。

天文教育專家、天津市天文學會理事趙之珩表示，一個農曆年中有兩個立春日的現象也被稱為「一年兩頭春」，相對於「一年兩頭春」，還有「無春年」（沒有立春之日）和「單春年」（只有一個立春之日）。「這三種情況都是正常的曆法現象，不可能影響到婚姻的幸福和長久。因此，公眾千萬不要迷信『不宜嫁娶』這種荒唐說法。」

因為今年１月２８日是春節，２月３日立春，因此，「春節里出生的孩子是雞寶寶嗎？」成了坊間、網上、微信里熱議的話題。

對此，趙之珩明確表示，春節是農曆新年的開始，當然也是農曆生肖年的開始，自然應從正月初一算起。具體到農曆雞年，在２０１７年１月２８日至２０１８年２月１５日之間出生的小孩都屬雞。千萬不要受網上一些言論的誤導，將立春作為農曆生肖年的開始。