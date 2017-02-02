原標題：天文專家說，２月３日立春很罕見，上一次發生在１２０年前

新華社天津２月２日電（記者周潤健）立春是農曆二十四節氣中的第一個節氣，在很多人的印象中，通常２月４日是立春的正日子，但是今年的立春卻是２月３日。天文專家表示，３日立春很罕見，上一次發生在１８９７年，距今１２０年，而再下一次則發生在２０２１年。

據了解，２４節氣是根據太陽在黃道（即地球繞太陽公轉的軌道）上的位置來劃分的。視太陽從春分點（黃經零度，此刻太陽垂直照射赤道）出發，每前進１５度為一個節氣；運行一周又回到春分點，為一個回歸年，合３６０度，因此分為２４個節氣。

中國天文學會會員、天津市天文學會理事史志成介紹，一個回歸年的長度是３６５．２４２２天，因此每個節氣在公曆年中的時間段平均約為１５．２５天，其起始日期大體上也是固定的。但太陽的周年視運動並不均勻，而且歷年的長度也不同，平年３６５天，閏年３６６天，因此節氣的具體時間就會有微小的變化。

對於同一個節氣，每年都要比前一年滯后６小時或５小時，遇到閏年則要在此基礎上提前２４小時。這樣，在日期上的反映是，同一個節氣在平年與前一年保持不變或滯后１天；在閏年與前一年保持不變或提前１天。這樣一來，同一個節氣的起始點就有３個不同的公曆日期。以立春為例，就有２月３日、２月４日和２月５日這三種情況。

史志成表示，１９００年－２０００年這一百年統計顯示，立春只有２月４日和２月５日這兩天，沒有２月３日，而本世紀１００年的統計顯示，立春只有２月３日和２月４日這兩天，沒有２月５日。

「按照天文年曆顯示，４日立春最常見。３日或５日立春儘管比較罕見，但也是正常曆法現象，公眾應該以一顆平常心來面對。」史志成強調說。