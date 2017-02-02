溫州文成民房倒塌現場救出2名被困人員 均無生命體征北京新浪網 (2017-02-02 17:36)
新華社杭州２月２日新媒體專電（記者陳曉波）記者從浙江有關部門獲悉，截至２日下午３點３５分，溫州市文成縣民房倒塌現場共搜救出被困人員２人，均無生命體征。
２日下午３時２８分，文成民房倒塌現場搜救出一男一女兩名被困人員。現場專家立即對其進行會診，隨後兩人被抬至１２０急救車送往醫院，已無生命體征。
２日上午８時許，文成縣百丈漈鎮外大會村四間四層半民房突然倒塌，初步統計共有兩戶９人被埋。
截至目前，共有公安、消防、武警、民兵、鄉鎮幹部等３００餘名救援力量持續投入救援，搜救工作正在進一步進行中。
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