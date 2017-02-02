新華社長春２月２日電（記者高楠）草長鶯飛，鶴舞鳥鳴。幾千隻白鶴在天空翱翔，在水波中踱步，在葦葉間穿行。２月２日是第２１個世界濕地日，吉林莫莫格濕地展現的生機盎然的景象，是吉林省濕地恢復成果的縮影。

吉林省濕地資源較為豐富。該省共有濕地面積１７２．８萬公頃，佔全省國土總面積的９．２％。全省有國家級重要濕地８處，其中，向海和莫莫格濕地被評定為國際重要濕地，是國際鳥類遷徙路線上的重要驛站，是白鶴、丹頂鶴等珍稀鳥類重要的覓食停歇地和棲息繁衍地。

近年來，吉林省在全國率先成立了濕地保護管理辦公室，積極開展濕地保護與恢復工程，濕地保護管理工作成效顯著。

吉林省林業廳副廳長孫光芝介紹，吉林省於２０１１年正式頒布實施了《吉林省濕地保護條例》；組織編製了全省第一個濕地保護十年規劃；加強了濕地保護體系建設，共建立濕地保護區２６個，濕地公園３２個；開展了一系列重點工程建設，重要濕地生態補水、退耕還濕、生態效益補償、生態移民等重點工程有序推進。

「濕地好不好，關鍵看水鳥。」通過採取以上各項措施，莫莫格濕地鳥類種類比建保護區時增加１００種，增長近５０％，白鶴停歇數量由２０００年以前的５００多隻增加到最高年份的３８００多隻，停歇時間和種群數量都堪稱世界之最。向海濕地補水后引來了大批候鳥，僅小天鵝數量就達６００多隻。多年不見蹤跡的國家一級保護鳥類中華秋沙鴨，又重現於白河、大蒲柴河和漫江等地，數量多達５００多隻。

「吉林省濕地中符合鳥類覓食條件的棲息地面積明顯增加，有效保護了亞洲東部候鳥遷徙的重要停歇地，提升了中國在國際保護瀕危鳥類中的重要地位。」吉林省林業廳濕地辦副主任劉壯說。

通過濕地修復與保護工程，吉林省濕地生態環境得到明顯改善，依賴濕地生存的６１３種濕地植物和２９７種濕地野生動物得到有效保護，同時在減少自然災害風險方面發揮了重要作用。

據吉林省林業科學研究院統計，吉林省濕地生態系統服務總價值為２１６１．９３億元，每公頃濕地提供的平均價值為每年１２．７１萬元。