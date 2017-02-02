來源：廈門樓市早知道（ID：news6186）、中億財經網、霧都樓市（ID：baduloushi）、南京樓市、中財網、263財富網

轉眼春節已經快過完了

本以為這個假期

Wuli樓市應該可以消停兩天

誰知道一言不合又雙叒叕

爆出了個大新聞

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這到底什麼情況？

一起來看看

合肥二手房頻降價，業主求救市

最近，合肥二手房降價的案例越來越多，而業主也越發著急，紛紛呼籲政府要救市。在12月，濱湖區、蜀山區及北城業主就在合肥市12345政府服務直通車上進行投訴。

1 蜀山區業主：房價暴跌16%

一名蜀山業主投訴表示，「近期蜀山區房價暴跌16%，下跌幅度是各區之最。而目前合肥二手房開啟拋售模式，房價已經崩盤，政府卻拿新房價格說保持穩定，業主表示極其憤怒，百姓資產大幅縮水。」

2 北城業主：降價18萬仍賣不掉

北城投訴者則表示，「進入12月，北城樓市進入寒冬，看二手房的客戶極少，投資客絕跡，很多房源降價20萬依舊難賣，我說的句句實話，11月份120萬能賣掉的房子，現在102萬都賣不出去。」

3 濱湖業主：二手房崩盤，強烈抗議

濱湖業主表示自己是改善性剛需，不是炒房客，不能接受房價非正常大幅下跌，「濱湖二手房從11月開始就一直跌，進入12月跌幅更加擴大，某些樓盤的二手房每平降價4000元都無人問津，我們知道濱湖炒房客多，但像我們這些高位接盤的改善性剛需也非常多，面對二手房價一路狂跌，我們倍感擔憂和憤怒，照這樣下去，若明年政策還不放鬆，我家房子價值豈不腰斬?請政府給我們一個說法!」

房價高了大家買不起

房價跌了業主又難以接受

雖然業主們說得很有道理

然而很遺憾現實是……

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安徽省清源房地產研究院院長郭紅兵：

政府調控目標很明確。降不降，降多少，要看完上半年。一看投資者是否大面積退場，二看能否把正在觀望的開發企業逼得出貨。

暴跌原因何在？

市房產局回復投訴者：經市場處辦理，房價有漲有跌是正常的市場現象，房價的波動主要是市場調節，但過快上漲和下跌都將影響經濟與社會發展，將關注房價問題，認真應對，努力保持房地產市場平穩發展。 2016年合肥二手房市場十分火熱，二手房、新房價格倒掛現象嚴重，二手房價格漲幅大，很多房東跟風漲，再加上投資客出手，整個市場價格都是虛高。 此次的下跌，可以說是2016年虛高價格的戳破，如今二手房價格下降是回歸常態，市場趨於理性。除非是優質房源，否則價格很難堅挺。 此外，業主的心態也存在問題，房價不可能一直上漲，最終會進入平穩期，購房者既然選擇出手，就要做好承受的準備。買來自住的客戶選擇配套、學區、物業過硬的房子，房價自然會堅挺。而投資客有部分已經賺得盤滿缽滿，高位接盤的只能說勇氣可嘉。 深圳房價回到半年前 2016年四季度以來，全國部分熱點城市密集出台樓市調控新政，從限購、限貸、土拍供應、市場監管等層面全面收緊樓市政策，調控的效應逐步發酵。效果在2016年的12月份更為明顯，全國主要城市樓市成交量繼續下調。 1月1日，深圳市規土委發佈去年12月深圳市場數據。去年12月，深圳新建住宅成交2161套，成交面積21.8萬平方米，成交均價54946元/平方米，環比下跌0.1%，房價已經跌回了半年前。 根據規土委公佈數據，與去年11月相比，12月成交套數和成交面積環比下跌26.0%和24.5%，一手房成交量創下2016年全年最低。



房信網和安居客的數據也顯示，繼去年9月均價達到61600元/平方米之後，去年10月到12月的均價依次為55611元/平方米、54986元/平方米、54946元/平方米。可以看出，2016年前三季度不斷攀升的房價，在去年第四季度盤整回落。



從每周的成交數據來看，深圳房價連續8周維持在5.5萬元/平方米的水平，並且出現企穩態勢，顯示出「深八條」調控的成效。



二手市場也出現成交低迷現象。根據深圳中原研究中心數據，2016年12月深圳成交4734套二手房，環比減少28.4%，同比減少66.1%；成交面積422612平方米，環比減少28.8%，同比減少65.0%。 北京開門遇冷，但優質房源價格堅挺 2017年北京二手住宅市場可以說是開門遇冷，在目前從緊的樓市政策下，交易量的回落還將持續。 據統計，2017年1月上半月，北京市二手住宅網簽量為6050套，環比2016年12月下半月下降35.5%;與2016年12月上半月相比下降30.7%;與2016年1月上半月同期相比下降45.1%。環比、同比數據都出現了大幅下滑。 在業內看來，2017年中央經濟工作會議上為房地產市場定調，因此今年樓市政策必然將在去槓桿、限制投機等問題上保持高壓，現有的限購限貸政策不僅很難鬆動，也將導致市場繼續降溫。 另一方面，伴隨著8.5折利率的取消，購房者觀望態度明顯，同樣預示著2017年伊始將持續一段交易冷淡期。 局部市場由於位置、學區等優勢仍保持著市場熱度。

南京市新房二手房成交量齊跌 「限」字當頭「穩」字優先

自從去年10月雙限調控后，南京樓市的漲勢明顯放緩。根據365淘房統計全市8大板塊，共計123家在售新房的最新漲跌情況，發現除江寧（漲幅0.08%）及城南（漲幅0.34%）小幅上漲外，其餘板塊均為零漲幅。

圖片：365淘房

此外，據南京大部分中介表示，近4個月以來，二手房諮詢量和帶看量都出現了下滑。一家中介門店經理還透露，12月諮詢量與前一月同期相比下降了約10%，帶看量下降15%左右。

南京二手房成交量已連續下降四個月，掛牌量自去年11月底以來持續萎縮，尤其是過去的河西、江北熱門片區，奧體板塊有房源掛牌一個月，看房量為零。

（圖片來源：365樓市）

中國樓市就是政策市，政策決定房價漲跌。自中央經濟工作會議確定2017年房地產市場基調后，保持房地產市場的穩定就被提到了前所未有的高度。南京也已經多次表態嚴控樓市，「加大房地產調控力度」。

自2016年9月底10月初政府連續出台限購限貸新政以來，不到4個月的時間，南京樓市已經開始出現明顯降溫。放眼2017，政府嚴控的政策方向也不會變，樓市持續降溫是大勢，房價不太可能再出現類似2016年玩命上漲的現象。

同時年後就是樓市的「金三銀四」，南京各板塊預計都會迎來開盤潮，為了完成銷售業績，購房優惠可能重出江湖。

廈門二手市場回歸理性

1 廈門一手市場或呈「量跌價穩」

均和評估董事長王崎預測，廈門一手市場或將呈現「量跌價穩」的態勢，即難以出現暴漲暴跌現象。

受限價政策影響，去年底有些樓盤封盤惜售，待2017限價政策解除后調高售價，業內人士認為:「至多在原有基礎上調整，難出現跳漲。

但是，在平穩的主旋律下，也不排除將形成市場分化局面。某業內人士認為:「可能出現日光碟，也可能有個別小幅降價盤。價格合理、推盤量少的樓盤很容易日光，而個別急於沖業績的開發商，或許會推出小幅降價樓盤。」

2 二手市場成交萎縮，理性發展

2016年是廈門進入存量房市場的第二年，暴露了市場秩序的不成熟，先是價格跳漲、銷量激增，接下來銷量斷崖式下跌、房東降價，說明廈門二手市場正處於重新洗牌、調整秩序的時期。

業內普遍認為，2017年二手市場交易量會萎縮，市場秩序將朝著更穩定、理性的方向發展。

2017年以來熱點城市，

仍將持續甚至深化調控，

已經是不爭的事實。

而春節節點前後

央行又扔下了兩個重磅消息

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央行出手，樓市傳新利空

1 傳央行要求嚴控一季度新增貸款

近日媒體稱央行明確提出商業銀行必須嚴格控制一季度新增貸款，若屬實的話，2017年第一季度人民幣貸款有望下降，對各行各業都影響較大，尤其是房地產行業，有利於樓市的進一步調控。

這個消息有待央行證實。不過，央行這樣做的可能性非常大。20多個熱點城市的新房均價環比，必須比去年有所降低。在這個背景下，央行控制房貸增長速度，是順理成章的。

2 春節前央行突然上調MLF利率

1月24日下午4點左右央行突然上調MLF利率，這可是MLF操作歷史上的首次上調利率、央行近6年以來政策利率的首次上調。

中信證券固收首席分析師表示，近期國內房地產市場又出現走熱跡象，一線城市房價再次出現上漲勢頭，結合去年12月份信貸數據仍然較多和房地產投資再創新高，貨幣政策有必要通過適當引導中長期利率上升，抑制房地產泡沫。