計程車司機詹侑儒下藥性侵韓國女遊客事件爆發後，又陸續傳出有其他受害人，韓國外交部已接獲7起事件、8名受害者的舉報，駐台北韓國代表部將相關資料通報給士林地檢署，目前已簽分「他」字案擴大偵辦。

日前南韓媒體報導，韓國外交部陸續接獲7起事件、8名受害者的舉報，並將被害人的筆錄、身分、照片等相關資料，轉交給駐台北韓國代表部，據了解，其中有7人是2016年到台灣旅遊，1人是在今年初來台，都稱曾搭過詹男所屬的計程車車隊，並喝下司機送的飲料後，出現意識不清的狀況，事後也回想不起來過程。

目前士林地檢署已透過法務部、外交部與韓方交換這8名受害者的資訊，簽分「他」字案擴大追查，也會針對Jerry車隊成員的背景展開全面清查。