秀智合約將到期 和JYP續約與否引關注NOWnews今日新聞 (2017-02-02 17:00)
miss A成員秀智（Suzy）近年來在戲劇圈有亮眼表現，先前推出的首張SOLO專輯也有優秀成績，各方面發展都獲得許多好評。而今（2）日根據《STARNEWS》報導，秀智與所屬經紀公司JYP娛樂的合約將在春季到期，各界也相當好奇秀智是否會與JYP娛樂續約。
而對此，JYP娛樂方面發表官方立場，確認與秀智的七年合約確實將於春季到期，雖然尚未確定使否續約，不過目前雙方正對續約問題和樂的討論中。
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