替代役男展現關懷獨居老人 主動協助居家環境清掃NOWnews今日新聞 (2017-02-02 17:05)
大年初六開工日，花蓮市替代役男方鵬宇、黃書岐、邱敏維、陳佳駿、陳彥宇、黃文捷、游皇修、楊睿宇等八位由范振原管理員帶隊，至花蓮市民孝里、國防里、國風里協助獨居及身體行動不便的長者進行居家打掃活動，讓開工的第一天，多了溫馨的場面。
花蓮雖然是觀光大縣，但年輕人口外流非常嚴重，以至於獨居老人以及行動不便的長者有日漸增多的現象，今年一開工，花蓮市國防里黃文彬里長、里幹事廖菊柔以及華山基金會愛心天使站站長謝勇瑋與花蓮市公所的替代役男一同前往關心獨居長者，給予花蓮市長者帶來溫暖與關懷。
除為長者清潔居家環境外，花蓮市公所更加贈給這些長者麥片禮盒，花蓮市長魏嘉賢也特別嘉勉在市公所服務的替代役男展現了「愛花蓮」的精神，儘管他們來自不同的縣市，能一起在花蓮為民服務、奉獻犧牲，充分為替代役四大精神：愛心、服務、責任、紀律做了最好的詮釋，讓獨居以及行動不便的長者們，不僅有了乾淨的居住環境，也為花蓮市公所更增添了極正面的形象。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Lenovo x60．lenovo s8．b6000 lenovo．Lenovo u330p．Lenovo cpu．Lenovo g430．s410 lenovo．lenovo U350．lenovo c260．Lenovo 1017U．Lenovo ThinkPad．lenovo z500．lenovo c320．Lenovo 滑鼠．Lenovo G50-70．Lenovo x230．Lenovo S410．Lenovo win8．Lenovo Z580．Lenovo A7600．Lenovo G500．lenovo G570．IBM Lenovo T60．Lenovo 15.6吋．lenovo a1000．Z3745 lenovo．LENOVO S520．lenovo u310．Lenovo C460．14吋 lenovo
獼猴成凶手 女客被推跌下山【NOWnews今日新聞】
七股龍山漁村鮮蚵一斤飆到220元 創村200年來天價【台灣好新聞報】
北市南海路火警 消防局搶救中【中央社】
與人夫不倫戀墮胎 小三嗆正宮「請顧好妳先生那一根」【NOWnews今日新聞】
35 歲嘉義空軍救護員花蓮登山墜谷 遺體尋獲【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》