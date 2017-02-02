▲。花蓮市公所替代役協助獨居老人打掃居家環境，讓長者可以住在舒適又乾淨的環境（圖／花蓮市公所提供）

大年初六開工日，花蓮市替代役男方鵬宇、黃書岐、邱敏維、陳佳駿、陳彥宇、黃文捷、游皇修、楊睿宇等八位由范振原管理員帶隊，至花蓮市民孝里、國防里、國風里協助獨居及身體行動不便的長者進行居家打掃活動，讓開工的第一天，多了溫馨的場面。

花蓮雖然是觀光大縣，但年輕人口外流非常嚴重，以至於獨居老人以及行動不便的長者有日漸增多的現象，今年一開工，花蓮市國防里黃文彬里長、里幹事廖菊柔以及華山基金會愛心天使站站長謝勇瑋與花蓮市公所的替代役男一同前往關心獨居長者，給予花蓮市長者帶來溫暖與關懷。

除為長者清潔居家環境外，花蓮市公所更加贈給這些長者麥片禮盒，花蓮市長魏嘉賢也特別嘉勉在市公所服務的替代役男展現了「愛花蓮」的精神，儘管他們來自不同的縣市，能一起在花蓮為民服務、奉獻犧牲，充分為替代役四大精神：愛心、服務、責任、紀律做了最好的詮釋，讓獨居以及行動不便的長者們，不僅有了乾淨的居住環境，也為花蓮市公所更增添了極正面的形象。