▲黃美珍過年回台東，想吃的美食攤都大排長龍，最後尺好啃雞果腹。（圖／上行娛樂提供，2017.02.02）

黃美珍最新EP《左耳》成績不俗，飛快登上KKBOX華語榜冠軍，黃美珍農曆年節把喜氣捎回老家，闊氣發了30包紅包給家人，不料返鄉路迢迢，好不容易回到台東還得和吃客們爭食！

偕老公張瑞哲（Tony）和愛子回娘家，黃美珍帶著他們到部落大巴六九的球場，看阿密特盃第4屆籃球賽，為選手們加油！發了30包紅包，被問及數目，她羞笑說：「因為數字沒有很多，所以就不要講了啦！」不過小倆口很有孝心，已經規畫好家族旅遊，將在月中帶雙方父母、親人共約10人一起去日本東京遊玩。

▲黃美珍（左一）打扮時髦回鄉下。（圖／上行娛樂提供，2017.02.02）

黃美珍昨（初五）在臉書開直播，因為一家人飢腸轆轆開車在台東市區晃，想吃的小吃全部大排長龍，她因此開直播問問有沒有台東人在線上可以推薦美食，據悉黃美珍想吃的米苔目、豬血湯、林家臭豆腐、藍蜻蜓炸雞全部排滿人龍，讓她望眼欲穿直流口水。

於是網友們紛紛獻計，告訴老鄉黃美珍還有哪裡可以去嘗試，也有人還在關心她後來吃了什麼？謎底揭曉，竟是肯德基！由於趕火車，最後一家三口只能嗑雞果腹。

▲為了順利返鄉，黃美珍向黃牛低頭，買了6張車票讓她多付6百元。（圖／上行娛樂提供，2017.02.02）