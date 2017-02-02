一名50歲的鄧姓男子，今(2)日上午酒後開著小貨車，載著蔬果從台北出發前往基隆，行經國道一號出大業隧道時，疑因大腿抽筋，先是撞上中央護欄，接著整輛車失控衝往對向車道。警方獲報到場處理，先將鄧男送醫急救，鄧男則因頭部受傷，目前在院觀察，後續將依公共危險罪嫌偵辦。

警方調查，50歲的鄧姓男子有酒駕前科，今日上午他開著小貨車從基隆前往台北批發蔬果，隨後開車返回基隆交貨。行經國道一號，正要出大業隧道口時，疑因左腿抽筋，小貨車撞上中央護欄爆胎，接著又衝向對向車道，鄧男才完全將小貨車停下。

警方獲報到場將鄧男帶回警局，鄧男坦承今日上午6時許多喝了一瓶保力達才開車出門，因左腿突然抽筋才會發生車禍。警方對其進行酒測，發現酒測值達0.27mg/l，但鄧男在車禍受傷，警方訊後先將他戒護就醫，鄧男現因腦出血在醫院觀察中，後續將依公共危險罪嫌偵辦。