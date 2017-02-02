開工第一天就酒駕 貨車司機腳抽筋撞分隔島NOWnews今日新聞 (2017-02-02 17:21)
一名50歲的鄧姓男子，今(2)日上午酒後開著小貨車，載著蔬果從台北出發前往基隆，行經國道一號出大業隧道時，疑因大腿抽筋，先是撞上中央護欄，接著整輛車失控衝往對向車道。警方獲報到場處理，先將鄧男送醫急救，鄧男則因頭部受傷，目前在院觀察，後續將依公共危險罪嫌偵辦。
警方調查，50歲的鄧姓男子有酒駕前科，今日上午他開著小貨車從基隆前往台北批發蔬果，隨後開車返回基隆交貨。行經國道一號，正要出大業隧道口時，疑因左腿抽筋，小貨車撞上中央護欄爆胎，接著又衝向對向車道，鄧男才完全將小貨車停下。
警方獲報到場將鄧男帶回警局，鄧男坦承今日上午6時許多喝了一瓶保力達才開車出門，因左腿突然抽筋才會發生車禍。警方對其進行酒測，發現酒測值達0.27mg/l，但鄧男在車禍受傷，警方訊後先將他戒護就醫，鄧男現因腦出血在醫院觀察中，後續將依公共危險罪嫌偵辦。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Lenovo x60．lenovo s8．b6000 lenovo．Lenovo u330p．Lenovo cpu．Lenovo g430．s410 lenovo．lenovo U350．lenovo c260．Lenovo 1017U．Lenovo ThinkPad．lenovo z500．lenovo c320．Lenovo 滑鼠．Lenovo G50-70．Lenovo x230．Lenovo S410．Lenovo win8．Lenovo Z580．Lenovo A7600．Lenovo G500．lenovo G570．IBM Lenovo T60．Lenovo 15.6吋．lenovo a1000．Z3745 lenovo．LENOVO S520．lenovo u310．Lenovo C460．14吋 lenovo
獼猴成凶手 女客被推跌下山【NOWnews今日新聞】
七股龍山漁村鮮蚵一斤飆到220元 創村200年來天價【台灣好新聞報】
北市南海路火警 消防局搶救中【中央社】
與人夫不倫戀墮胎 小三嗆正宮「請顧好妳先生那一根」【NOWnews今日新聞】
35 歲嘉義空軍救護員花蓮登山墜谷 遺體尋獲【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》