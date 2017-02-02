中國經濟網北京2月2日訊 (記者 蘇琳) 中國經濟網記者從公安部消防局獲悉，今年春節期間，1月27日0時至2月2日12時，全國共發生火災13796起、亡39人，直接經濟損失4463萬余元，同比分別下降11.8%、26.4%，直接經濟損失下降54.1%，未發生一次死亡5人以上的火災事故，大型活動場所未發生火災事故。

中國經濟網記者了解到，為紮實做好火災防控工作，確保群眾安度春節，公安部消防局多次召開專題會議對春節消防工作進行部署，組織各地集中開展跨年夜消防安全夜查行動，並派出12個工作組分赴各省份檢查督導。

據中國經濟網記者了解，節日期間，北京、天津、重慶等省市黨政主要領導分別到消防部隊視察慰問官兵，各級政府、部門主管領導深入一線，帶隊開展消防安全檢查。各地公安機關組織消防、督察、治安、交通、內保、公安派出所多警聯勤聯動，強化對人員密集、重大活動、易燃易爆場所，文物建築、大型商場市場、煙花爆竹燃放、各種廟會的消防檢查，發動鄉鎮、街道、社區和物業單位對居民樓院開展檢查，切實加大執法力度，突出抓好各項執法措施的落實。節日期間，各地共派出檢查組74.2萬余個，檢查單位111.3萬余家，發現和督促整改火災隱患89.6萬余處，依法「三停」607家，依法取締109家。

中國經濟網記者獲悉，針對春節期間火災特點，各地充分利用電視、廣播、報紙等傳統媒體和微博、微信、新聞客戶端等新媒體，以及樓宇電視、戶外視頻、手機簡訊等，密集播出消防安全提示信息，播放火災警示片。各地共組織消防宣傳5.6萬余次，播出消防提示和公益廣告1582萬余次，向目標人群發送消防安全提示信息1.7億余條次。

據中國經濟網記者了解，各級公安消防部隊嚴格執勤備戰，科學調整編成，實行等級戰備，最大限度把警力壓到一線，對重點地區、街區、商圈、場所實行流動巡防，特別對重大節慶活動場所現場執勤監護，共設置臨時消防執勤點1.2萬個，出動現場執勤車1.5萬輛、執勤警力7.7萬人。節日期間，全國公安消防部隊共參加滅火和應急救援2.4萬余起，出動消防車5.2萬余輛次，出動官兵29萬餘人次，共營救2109人，疏散被困人員10523人，搶救財產價值2.6億余元。