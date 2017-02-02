東阿阿膠：華潤增持5%股份 持股逼近30%

東阿阿膠2月2日晚間公告，華潤醫藥投資於2016年4月20日至2017年1月25日增持3271.08萬股，占公司總股本的5.00%。本次權益變動后，華潤醫藥投資及其一致行動人華潤東阿合計持有公司28.14%股份。本次醫藥投資通過二級市場增持東阿阿膠近3271.08萬股，交易價格區間為43.99-55.00元/股，涉及資金總額逾15億元。華潤醫藥投資不排除在未來12個月內繼續增持。

雙塔食品：控股股東及董監高增持

雙塔食品2月2日晚間公告，公司控股股東君興農業1月26日增持448.87萬股，占公司總股本的比例為0.36%，成交均價9.248元/股。此外，董事兼總經理李玉林、董事兼副總經理張代敏 、監事王美榮1月26日分別增持了1萬股、7萬股和5200股。注：雙塔食品1月23日晚間曾公告，控股股東君興農業倡議員工增持股票，若虧損將補償，收益則歸員工個人所有。

天通股份：出讓亞光電子股權 獲太陽鳥5.98%股份

天通股份2月2日晚間公告，公司作為亞光電子股東，與關聯方東方天力共同將所持亞光電子全部股份轉讓給太陽鳥，太陽鳥以向公司及東方天力發行股份的方式支付上述股份轉讓的對價。考慮太陽鳥募集配資的情況，天通股份將持有太陽5.98%股權。

東莞控股：擬增資入股獲取東環高速投資建設經營權

東莞控股2月2日晚間公告，公司擬向增資入股方式（取得絕對控股權和經營管理主導權）參與源龍公司投建的東環高速項目。東環高速位於廣東省河源市東部地區，初步設計概算44.34億元，預計2019年完工，收費年限25年。目前雙方已簽訂意向書。