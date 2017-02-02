女兒4歲，剛剛靠壓歲錢賺到20萬！北京新浪網 (2017-02-02 17:20)
金融哥說
時值過年，下面這篇乾貨文章，你肯定有興趣看，也肯定會有收穫。
本文作者是無馬金融的無馬哥的同事。作者在這裏談的主要是股票投資，風險相對較大，似乎離大多數穩健投資者比較遠；但其實不然，裏面的投資理念是普適的、值得學習的，這就是無馬哥在之前文章中一再強調的要分析投資標的基本面的「價值投資」——這是投資制勝的法寶。
另外文中有一點心得，也值得大家借鑒：不要輕易加槓桿。借錢加槓桿是提升投資收益率的重要手段，但是價值投資的要點在於主動精選、長期持有，而就像作者文中說的，加了槓桿后，容易因為短期價格波動而被迫平倉，失去了價值投資的精髓意義。
文中的精彩亮點還有很多，請自行體會吧。重要的是，不管你有沒有兒女，只要做投資，這些切身經驗教訓都是非常寶貴的教材。
2017年1月28日，是春節，也是我女兒樂兮4歲生日。這一天，暫時由我幫她管理的股票賬戶市值為20.9萬元人民幣。過去一年，受益於股價上漲（陌陌上漲一倍左右，貴州茅台上漲70%）和美元升值，賺了9.7萬元，收益率87%左右。20.9萬，算是完成一個小目標，剛剛達到她18歲生日時超過200萬這個目標的10%。目標是樂兮出生時立下的。當時也臨近春節，長輩的見面禮和壓歲錢加起來一共3萬多，我和妻子商量以後，湊足4萬為她做一個「女大十八變」基金，買了點股票放著， 然後每年用壓歲錢加投，等她18歲時移交。我去年的文章《待女兒長髮及腰，還她200萬可好？》中寫過（文末「閱讀原文」查看），200萬的目標應該可以實現，主要依靠兩大幫手：價值投資和複利。價值投資，找到好公司長期持有、以成為小股東去賺取企業的盈利為目標。比如Facebook，買入時價格28美元左右，持有兩年9個月，賣出時價格94美元左右，收益率234%。比如貴州茅台，185和130分別買入，隨後兩次除權，成本為132，持有至今價格為344元，收益率160%。複利也是時間的饋贈，需要很長時間才能看出奇妙。股神巴菲特，過去50多年年化收益率在20%左右，但時間足夠長，所以總回報達到3萬倍。我當然只能做到皮毛，但也是在向巴菲特學習。過去4年，這個賬戶的收益率分別是11.5%、42%、27.8%和87%，折算下來年化收益39%左右。未來14年，如果年化收益率能達到一半，20%左右，那麼200萬的目標就能夠實現了。
這些經驗幫助她樹立自己的投資理念、學習社會運行的規律、加深對人性的理解。順帶著，幫助她過上自立而富足的生活，讓她將來工作不必為了賺錢，而是為了享受更自由、快樂和豐富的人生。
版權聲明：本文轉載自無馬金融（wumajinrong）作者王吉陸。特此鳴謝！？
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