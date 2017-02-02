金融哥說

時值過年，下面這篇乾貨文章，你肯定有興趣看，也肯定會有收穫。

本文作者是無馬金融的無馬哥的同事。作者在這裏談的主要是股票投資，風險相對較大，似乎離大多數穩健投資者比較遠；但其實不然，裏面的投資理念是普適的、值得學習的，這就是無馬哥在之前文章中一再強調的要分析投資標的基本面的「價值投資」——這是投資制勝的法寶。

另外文中有一點心得，也值得大家借鑒：不要輕易加槓桿。借錢加槓桿是提升投資收益率的重要手段，但是價值投資的要點在於主動精選、長期持有，而就像作者文中說的，加了槓桿后，容易因為短期價格波動而被迫平倉，失去了價值投資的精髓意義。

文中的精彩亮點還有很多，請自行體會吧。重要的是，不管你有沒有兒女，只要做投資，這些切身經驗教訓都是非常寶貴的教材。

2017年1月28日，是春節，也是我女兒樂兮4歲生日。

這一天，暫時由我幫她管理的股票賬戶市值為20.9萬元人民幣。過去一年，受益於股價上漲（陌陌上漲一倍左右，貴州茅台上漲70%）和美元升值，賺了9.7萬元，收益率87%左右。20.9萬，算是完成一個小目標，剛剛達到她18歲生日時超過200萬這個目標的10%。目標是樂兮出生時立下的。當時也臨近春節，長輩的見面禮和壓歲錢加起來一共3萬多，我和妻子商量以後，湊足4萬為她做一個「女大十八變」基金，買了點股票放著， 然後每年用壓歲錢加投，等她18歲時移交。我去年的文章《待女兒長髮及腰，還她200萬可好？》中寫過（文末「閱讀原文」查看），200萬的目標應該可以實現，主要依靠兩大幫手：價值投資和複利。價值投資，找到好公司長期持有、以成為小股東去賺取企業的盈利為目標。比如Facebook，買入時價格28美元左右，持有兩年9個月，賣出時價格94美元左右，收益率234%。比如貴州茅台，185和130分別買入，隨後兩次除權，成本為132，持有至今價格為344元，收益率160%。複利也是時間的饋贈，需要很長時間才能看出奇妙。股神巴菲特，過去50多年年化收益率在20%左右，但時間足夠長，所以總回報達到3萬倍。我當然只能做到皮毛，但也是在向巴菲特學習。過去4年，這個賬戶的收益率分別是11.5%、42%、27.8%和87%，折算下來年化收益39%左右。未來14年，如果年化收益率能達到一半，20%左右，那麼200萬的目標就能夠實現了。

投資好公司和複利只是思考的起點，真正要做好投資，需要學習的東西還非常多。比如從去年的投資經歷中，我對兩件事有了切身體會，從而加深了對投資的理解。那就是：投資是反人性的，大部分人炒股都虧錢，但如果能克服人性的弱點，賺錢可能性將大大提高；要控制慾望，不用槓桿（就是不要借錢炒股），否則就算方向對了，也可能死在黎明前夜。過去這一年，賬戶里持有三家公司的股票：陌陌、貴州茅台和興業銀行，去年盤點時我曾有賣出陌陌的想法。可是計劃趕不上變化，就在之後的春節假期里，陌陌股價從13美元跌到6.72美元，而賬戶市值也從9.2萬人民幣跌到了8萬以下，幾乎把之前一年的收益跌掉了。這一場暴跌，害得很多人年也沒過好。那幾天，雪球的陌陌主頁非常熱鬧，哀嚎、咒罵、幸災樂禍此起彼伏，有的人受股價影響，認為陌陌私有化肯定失敗了，於是割肉。這可以理解，趨利避害是人的本能，遇到危險時失去判斷力是人性。但盲目跟從本能很危險，在投資上更是如此。巴菲特說要：「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪。」意思也不是簡單的逆潮流而動，而是說需要理性、冷靜、不盲從。真正好的公司，下跌反而是買入的時機。陌陌發行價13.5美元，打對摺價格已經非常低了，即便不考慮私有化，也值得投資。陌陌在2015年底的月活躍用戶接近7000萬，我的前老闆方三文有一個投資方法：「對於互聯網產品公司來說，有海量用戶，還看不到清晰的盈利模式，是最好的投資時機」。而此時的陌陌，我認為正處於這個時機。所以，雖然看上去在虧錢，但我非常高興，唯一的遺憾是放假銀行不上班，沒辦法匯錢出去買股票。收假第一天，我馬上換了1萬美元匯出去，其中也包括我女兒過去兩年的壓歲錢，一共3000美元。雖然沒能買在最低點，但8美元的價格，我也很滿意了，從不奢望在最低點買入、最高點賣出。後面的故事比預期順利，陌陌趕上直播的風口，盈利模式一下子清晰，收入和利潤快速增長，股價也跟著蹭蹭上漲，反而是私有化的定價（18.9美元）限制了股價，取消私有化以後，一直漲到了26美元，目前在23美元左右。而我分別在17.5美元和25美元賣出一部分，準備尋找新的公司，剩下一部分繼續分享陌陌的成長。如果在春節假期暴跌中沉不住氣賣出了，就無法享受後面的收益。

比起主動賣出，還有一種情況更糟糕：看好後期公司發展，卻在股價最低時被強迫賣出。這就是剛才提到的加槓桿，結果股價暴跌時被強行平倉。陌陌股價13美元時，有朋友提出一個方案：加一倍槓桿買入（比如1萬本金，向券商再借1萬，從而可以買到2倍的股票），這樣等私有化完成可以多賺一倍。幸好，他沒有付諸實際，否則很有可能在暴跌時被券商強行平倉（券商為了防止借出的1萬虧損，於是把他的股票賣出，並收回本金），而春節期間無法匯款出去，連補倉機會都沒有，只能眼睜睜看著自己的資產血本無歸。哪怕一個星期後股價又開始上漲，後來甚至漲到26美元，都跟他沒有關係了。這種例子非常多，過去兩年這一波中概股私有化中很多人都加了槓桿，據說有人加到4倍，那樣的話，只要股價下跌25%，就虧光了。A股也很常見，2015年那一輪股災，很多中產一夜破產，就是融資炒股，股價跌太快於是爆倉。其實陌陌13美元時，我也認為再跌一半的可能性非常低，但投資就是要尋找確定性，在我的認知里，今後股價能上漲是確定的，但短期內股價的漲跌無法確定，不確定的收益，我寧願不要。插句題外話，我們要對不確定性保持敬畏，不能過於自信。去年已經出現太多黑天鵝事件，比如美國總統選舉，大部分的政治從業者、研究者、媒體都認為希拉蕊鐵定當選，結果現實給了他們無情的耳光。所以我在這個賬戶設立時就定下操作守則：不加槓桿，但說實話，那時只有一個概念，並沒有切身的體會。而現在，股市給我上了驚心動魄的一課。

每年女兒生日這一天，我和妻子都會給她寫一封信，一部分內容就是回顧投資情況，當然也包括從中學到的這一課。她剛剛4歲，對20萬還完全沒有概念，美食、毛絨玩具、漂亮裙子才是她關注的焦點。但這也正是對世界最好奇的年齡，生命中有無數個為什麼，開始認識世界，開始表達……並且，已經有很強的自立和自主意識，自己刷牙、自己吃飯、自己背書包、自己決定穿哪件衣服……有一次右手受傷，還堅持用左手來刷牙和吃飯。我期待著有一天，她也能對投資自己做分析和決策。

女兒18歲時，能不能移交給她200萬其實不是那麼重要，我更看重的，是投資過程中這些親身經歷和學習到的經驗。這個階段，我講給她聽，將來，我會和她共同經歷。

這些經驗幫助她樹立自己的投資理念、學習社會運行的規律、加深對人性的理解。順帶著，幫助她過上自立而富足的生活，讓她將來工作不必為了賺錢，而是為了享受更自由、快樂和豐富的人生。

版權聲明：本文轉載自無馬金融（wumajinrong）作者王吉陸。特此鳴謝！