話說，最近英國議會上下進行了一場關於英國脫歐的辯論...

來源：英國那些事兒（ID：hereinuk）

從梅姨本尊，到脫歐事務大臣David Davis，以及留歐派一哥Ken Clarke全部到場，

而這場辯論的主題，仍然是....

要不要給梅姨權利讓英國脫歐啊？？

這場英劇前前後後鬧了大半年，

至今依然沒有一個確定的結局...

而之所以發展到如此階段，就是因為自打這英國準備脫歐以來，議會簡直要炸鍋了...

先是去年十月份的時候，梅姨就曾宣布將在今年3月啟動《里斯本條約》第50條，準備硬脫歐。

甚至曾經表示就算凈身出口我們也得脫！

為啥？

這可是大英帝國人民群眾的選擇，人民說啥那就聽啥唄。

然而，

一向雷厲風行的梅姨，在脫歐這件事情上，卻被留歐派給懟了

脫歐憑啥你一個人說了算？

憑啥只聽脫歐群眾公投的？

我們政客們留歐派的心聲誰來聽？

這種舉國大事，你休想打著人民群眾的口號自己做主！

去年，留歐派二話沒說，把英國政府給告上了法院，聲稱首相獨立啟動《里斯本條約》的脫歐條款違反憲章.. 並且最終勝訴...

而勝訴的結果？

梅姨必須要得到議會的授權，才可以啟動脫歐條款....

這也就意味著，哪怕英國大多數群眾都支持脫歐...

到了最後，還是得經過議會的議員們討論一下...

必須連議會都同意了，這才可以....

但是！

梅姨畢竟是梅姨，即便如此似乎也沒影響心情，頂著壓力脫歐的計劃也在有條不紊的進行....

半個月前，梅姨發表了一個上任以來最重要的一個講話，闡述了脫歐路線圖，表示不會半退半留。

同時為了按照原計劃在今年三月底啟動脫歐程序，梅姨敗訴后，與政府和保守黨成員拚命趕出了一份單獨的法案。

你們不是要求討論嘛，諾，那我們就來討論一下這份法案吧。

這份法案的內容，就是要求國會授權梅姨，根據《里斯本條約》第50條，通知歐盟英國的退歐意願。

同時可以不用顧慮1972年的《歐洲共同體法案》和其他法案的影響。

就是這麼寥寥一百來字的法案，卻直接把英國議會裡的怨氣懟了起來...

一方面，梅姨雖然一直吆喝著退歐，但是卻沒有公佈任何退歐計劃白皮書，搞得留歐派一肚子火

同時，擬定出這項法案之後，因為時間緊迫搞得各位議員都很頭疼...

5天之內議會成員就要讀完第一遍完成一讀，

在1月31和2月1日的兩天時間里，在下議院進行二讀辯論，

直到最後審議，三讀，投票表決和上交給上議院，必須在2月6日到8日內完成....

也就是說，究竟要不要給梅姨脫歐的授權，梅姨只給國會的議員們不到兩周的思考時間...

梅姨還強烈表示，你們要討論，我也給出討論的法案了，趕緊給我決定好！因為討論出的結果，能讓她在下個月9號的歐洲峰會上，順利啟動《里斯本條約》第50條，當眾脫歐。

也就是因為時間緊迫，各位議員不得不在昨天在下議院緊急進行了，有關英國脫歐利弊的辯論。

現場的情況完全針鋒相對，全場吐沫星子橫飛，個個戰鬥力爆棚，

簡直就是一場誰也不服誰的互懟好戲。

脫歐派的保守黨成員的殺手鐧，就是拿人民群眾說事兒。

人民想退歐，你們卻阻止，

你們眼裡還有沒有人民群眾了？？！！！

保守黨現任英國脫歐事務大臣David Davis表示，

「脫歐是公投里人民群眾自己決定的，

那我們現在在討論什麼呢？

我現在討論的，是到底我們信不信任我們的人民啊！

這是我們的政府當時承諾給我們人民的公投，

我們也承諾他們我們會尊重他們的結果，

好了，現在結果出來了，輪到我們該執行民意的時候了」

呵呵，這高度拔得

脫歐大臣David此句話一出，那些不同意脫歐的議員就直接被劃到了人民群眾的對！立！面！

「我們現在討論的，並不是這個議案到底能不能通過，而是一個已經作出的決定，現在到了最後一步，需要議會給予政府執行的權利而已…

我尊重人民的意願，並且希望在3月31日的時候，能夠執行它們的意願。

大家放心，政府將會儘快發佈脫歐的白皮書」

直中要害，留歐不就是怕我們沒做好規劃嗎。

脫歐細節的白皮書馬上就給你們搞出來！

隨即，北愛民主統一黨的議員Sammy Wilson站了出來：

「無論如何，我們都應該尊重脫歐公投的結果。」

保守黨議員Julian Lewis也表示，支持人民群眾的意願。

總之一句話，這場辯論中，脫歐派的觀點就是，

我們是按照人民群眾的意願來辦事情的！

人民讓我們脫，你敢不脫？？

而留歐派這邊，

雖各執己見，但也無非都和今後英國的發展有關。

有走煽情路線的...保守黨議員Nigel Evans

「你知道，脫歐會給英國，造成多麼的大的心靈傷害嗎？！

每次想到被要求離開，都很桑感…」

有看似關心的大局的，

蘇格蘭民族黨Stephen Gethins表示，退歐就是在開歷史的倒車。

「歐洲是一個給我們解決各種不公，改善環境，迎接難民，給年輕人機會，匯總各種不同的地方，更是我們的未來。

如果此時退出，就是前功盡棄，開歷史倒車，

這是一種違背憲法和破壞本國經濟的行為，我！拒！絕！「

然而...

說這麼一堆，感覺都缺把火啊大兄弟，人家都把你們擺到人民群眾的對立面了啊喂！

直到英國司法大臣，留歐派一哥Ken Clarke出場，

隨心所欲的給懟回去了...

「對啊，我就是不相信公投，就是不相信人民群眾怎麼了？

我也就是不想承認去年的公投結果，

你憑啥說人民群眾的選擇就是對的？

別的不管，我這票肯定投給留歐。「

Ken隨後表示梅姨分明把脫歐想的太簡單了…

就算你剛剛訪問了美國，跟川普關係好，也有諸多國家表示將與英國展開貿易往來，

但是脫歐以後英國的海外貿易會受到重創好么，你發行一萬本白皮書都避免不了的好嘛。

「她（指梅姨）就好比愛麗絲，跟著一隻兔子發現了仙境…

在那裡，世界上所有的國家都排好隊等著跟我們做生意？

給我們各種優惠？這可能嗎？有病！」

好吧，

吃瓜群眾面對這場辯論，也是看盡熱鬧。

有支持脫歐的。

「David Davis提出的點是我聽到最好的一個，我們到底相不相信民眾？他的答案是相信！」

「我們到底相不相信民眾？這是一個好的論點，最終讓民眾來決定…」

也有看梅姨笑話的。

「無比讚同Ken Clarke的觀點，梅姨就像是愛麗絲夢遊仙境中的愛麗絲。說實話，梅姨這個瘋狂勁，更像Alice Cooper 好么」

「徹底的愛麗絲夢遊仙境，也許梅姨脫歐之後所謂的光明的未來是一個黑暗危險的地方……」

然而...

這次辯論除了脫歐和留歐之外，前保守黨檢察長Dominic Grieve有點兒狗血...

「說來說去不就是公投結果么，我覺得吧，我們應該再重新投票...

去年夏天的脫歐公投，就是個巨大的錯！誤！我們應該多為國家利益著想，不能光看投票結果呀…」

你當之前都是鬧著玩兒的？

總之，

英國時間今晚7點左右，

英國下議院會對這個議案進行投票.....

從目前來看，幾乎所有方面都認為脫歐一方會贏得投票，議會將會給予梅姨啟動脫歐條款的權力....

反正今晚就知道結果了....

總之，為了阻止政府脫歐，留歐派也是盡了最大的努力...

又是把政府告上法庭，又是應付政府上訴....

終於爭取到了這麼一個繞過民眾和首相，改為讓國會的議員們做脫歐決定的機會....

然而折騰了這麼一圈...

最後的結果，還是脫唄~~~

ref：http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/31/parliament-kicks-brexit-bill-debate-david-davis-accuses-europhile/

http://edition.cnn.com/2017/01/31/europe/brexit-bill-debate/

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/tory-mp-ken-clarke-tears-9728434

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/17/theresa-may-warns-eu-will-walk-away-bad-deal-britain/

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/tories-publish-article-50-bill-9697343

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烏木喂喂威恩耶吞溫威烏溫歐薩斯：認為脫不了歐的舉手

七分神奇：impossible.你當全民公投是過家家

一顆芋圓仔：確實有點沒完沒了，但是確實沒有結束，因為這麼大件事是要經過談判的，不是自己說了算的，還要和曾經的同盟盟員談判的；腐國本國人也說了這事兒得折騰很久。我也就看著好玩吧，對我來說最大好處就是可以聽聽梅姨和當時脫歐時卡梅倫的辭職演講，這些演講蠻好的

再見言寺：脫歐？剛拿的非酋

宋野望：不如給你小錘錘

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