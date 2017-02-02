來源：創日報（ID：chuangribao）

掙錢如瀑布的大佬們，往往都忙的跟狗一樣。

還記得此前王首富刷爆朋友圈的一天行程嗎？

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當這些大佬們，好不容易能有個完整的公休假期時，他們一般都是是如何度過？

創哥先來一波虐狗的，請朋友們先準備好狗糧。

柳傳志：最幸福的是，陪妻子散步逛商場

柳傳志為人正氣滿滿，說話鏗鏘有力，但在生活中卻是個不折不扣的「妻奴」。

他說自己覺得如今的幸福就是，每個假期帶著妻子圍著頤和園散步，抑或是陪著妻子逛商場。

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這簡直是少年夫妻老來伴的典範！，這樣的柳老請來一打！

李彥宏：度假，要跟愛的人一起

李彥宏和妻子馬東敏，從顏值還是愛情故事上，都承包了互聯網圈裡的王子公主人設。

李彥宏唯一曝光的度假行程，也延續了這份甜蜜。

當年在外界傳聞百度CEO李彥宏離婚之際，一張李彥宏與妻子馬東敏在挪威旅行的照片在百度貼吧曝光。

青山碧水裡，李彥宏面帶微笑，用手摟著妻子馬東敏的肩膀，馬東敏則帶著黑色墨鏡，身體靠在李彥宏一邊。

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感覺兩個人氣質好配，王子公主的這把狗糧，你吃不吃？

王石劉強東：霸道總裁人設不倒！一言不合就出國度假！

王石跟劉強東，這兩個是互聯網圈裡絕對的霸道總裁。

當年外界紛紛傳言王石和田朴珺，隨後就有名為@信睿客的微博曝光了一張田朴珺與王石在劍橋大學一同喝茶的照片，並表示王石目前正在劍橋遊學，佳人正作陪。

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東哥玩起霸道總裁的浪漫來，絕對不輸王石。

不僅親臨現場陪同奶茶妹妹拍攝畢業照片，還貼心的song 上畢業大禮——兩人共赴美國休假。

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如今兩人有女萬事足，今年春節不知道會留在家裡還是帶孩子繼續旅遊？

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霸道總裁這樣安排假期，還有幾個女的能逃得過？

郭台銘：回歸家庭，瑜伽游泳練起來！

郭台銘早年辛苦打拚事業，卻在第一任妻子去世后，多「留戀花叢」，在台灣更是「花名在外」，身邊總是環繞各種女星，2007年就被拍到跟劉嘉玲同遊海南島，

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但續娶老第二任老婆后曾馨瑩就對養生的興趣逐漸加重。曾馨瑩就曾自曝郭台銘從2013年下半年就開始一起練瑜珈調理身體，郭台銘自己也對外公開表示自己的養生秘訣除了飲食清淡，還經常運動，趁開會空檔也會游泳。

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老當益壯，強！

假期里有人陪伴家人，尋找愛情，也有人選擇做自己平常做不了的事情。

郭廣昌：以前打高爾夫球，現在打太極

身家超400億的郭廣昌曾向媒體表示：以前周末會去打一場高爾夫球，現在已經基本不打了。假期一般是打打太極拳，然後陪小孩玩，然後再學兩個小時英語。

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郭總的假期好正常！

俞敏洪：閱讀and發獃

俞敏洪表示儘管會在聚光燈下慷慨激昂的講述自己的求學歷程，但因為害怕到處都是人的場面，在熱鬧的節日里，他一般選擇待在家裡，會讀讀書，

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除此之外，還會發獃。

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發獃度假？創哥表示很驚奇！

周鴻禕：所有最高的雪道都滑完了

周鴻禕喜歡滑雪眾所周知，曾在春節假期里連續六天都在朋友圈裡曬滑雪照，說自己「所有最高的雪道都滑完了」，「周大炮」的霸氣一如既往。

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你就說，霸不霸氣？

張朝陽：登山！登山！都來登山！

張朝陽不僅喜歡登山，還喜歡拉著別人一起登山。從2002年他跟王石一起登山之後，搜狐每隔一兩年就組織一次登山活動。

孫楠、李冰冰、高圓圓等明星都曾和他一起登山。

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這個度假方式很「洋氣」，但張總流出的照片略屌絲……

馬雲：世界如此美好，我為什麼總是要作為阿里巴巴集團CEO？

明明掙錢如流水，卻度假如擠牙膏！這是大佬們的生活常態。

雷軍曾在採訪中表示自己往往是日程事務高度密集，眼裡總是布滿血絲。

馬雲也曾這樣抱怨過自己的生活：

「我認為我應該趁年輕的時候退休。我有很多事情想做，我想做慈善、想做老師、想做環保。世界如此美好，我為什麼總是要作為阿里巴巴集團CEO？

我來到世界不是為了工作，而是來這個世界享受我的人生。我不想死在辦公室里，而想在陽光沙灘上。」

如此怨憤，感覺自己終於要逆襲這幫大佬了呢。

創粉們都是怎麼度假的，

說出來，饞饞這些大佬們吧！