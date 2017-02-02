為幫兒子撿遙控船 男子沉入麟洛運動公園水池中廣新聞網 (2017-02-02 17:10)
屏東一名羅姓男子今天(2日)下午帶著就讀小學四年級的兒子到麟洛運動公園的水池玩遙控船，男子跨到水池裡幫兒子撿遙控船時，疑似體力不支而往下沉，警消接獲報案後，立即前往搶救，目前還沒有找到溺水的男子。
溺水失蹤的是年約50歲的羅姓男子，屏東縣119勤務中心下午將近兩點左右接獲民眾報案指稱，一名男童在麟洛運動公園的水池邊大哭，男童說，遙控船好像失去動力，父親到水池裡幫他撿遙控船時，突然往下沉，警消獲報後立即派遣兩艘橡皮艇以及潛水人員前往救援，截至目前，仍未尋獲羅姓男子；屏東縣消防局表示，麟洛運動公園的水池大約2到3公尺深，池面很寬，池底有很多爛泥，目前搜救工作持續進行。（照片：屏東縣消防局提供）
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