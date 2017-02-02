【中央網路報】

地表最強網紅家庭「那對夫妻」初次當歌手實力驚人，在KKBOX 單曲上線一週即『奪冠』，截至目前為止無論是在KKBOX華語新歌主打為、綜合新歌日榜還是華語新歌日榜均擠下田馥甄Hebe成為第1名，另同樣也取得馬來西亞的第1位，遠傳來電答鈴也擠下眾天王天后衝到第1位，這些突破以網紅新人之姿的那對夫妻來說，才是剛對音樂向前的第一步，也絕對是現華語界不容小覷指日可待的星星霸主!最強網紅家庭那對夫妻KIM終於圓了單曲夢頂著最強網紅家庭的那對夫妻的KIM，之前參加過新光大道第一屆海選就被淘汰，還有眾多歌唱比賽也沒被選上，但一路上只有老婆NICO鼓勵他絕對不要放棄，現在KIM終於能如願出單曲並可供所有喜愛他們的人所下載了，KIM沒有什麼其他想法，只想說~老婆”我做到了”！「謝謝這一路上只有妳覺得我可以!而我最在意的，也永遠只有妳！」那對夫妻12年來始終互相扶持，讓人看到展現令人鶼鰈情深動容的一面。歌曲連結：KKBOX → http://kkbox.fm/Va1VGRiNDIEVOX → https://www.indievox.com/disc/12070Omusic → http://music.fetnet.net/albumpage.php?album_id=1312538myMusic → http://www.mymusic.net.tw/ux/w/album/show/432723hmv → http://bit.ly/2js4D70Spotify → https://open.spotify.com/album/0wTXKbYNNez6nNc2Mk1XTB虾米音乐→ http://www.xiami.com/album/bqHB6tC5dd7e…网易云音乐→ http://music.163.com/#/album?id=35139439百度音乐→ http://music.baidu.com/artist/239908010史上最強【那對夫妻】將於2/11國際書展來踢館了！【那對夫妻】2/11臺北國際書展相見歡！已是擁有百萬粉絲大軍那對夫妻即將以作家身分出席第一場簽書會！【那對夫妻】在國際書展現場與粉絲近距離互動，史上最強小三妮妮帶著自己的新書《妮，可以公主病》也將來踢館！94萌的妮妮，會在現場激盪出樣什麼爆笑的火花?就讓我們一起來期待吧!簽書會資訊如下:台北場：02/11(六) 下午16：00國際書展(世貿中心一館)三采攤位板橋場：03/12(日) 下午15：00板橋大遠百一樓米蘭廣場高雄場：03/19(日)下午14：00高雄金石堂左營店(環球百貨)二樓室內大廳台中場：03/26(日)下午15：00台中大遠百一樓戶外場地新書預購網頁如下:http://www.suncolor.com.tw/Event/201701the-couple/index.html(蘇松濤報導)