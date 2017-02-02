食安/元宵節食品抽驗 2件不合格中央日報 (2017-02-02 17:06)
衛生局長許家禎表示，此次檢驗防腐劑、硼砂、規定外色素等項目，己二烯酸屬於毒性較低的防腐劑，不可隨意添加於食物中或過量使用，需依現行食品添加物使用範圍及限量暨規格標準規定使用，若攝取過量會加重肝臟負擔，長期將影響健康。
許家禎提醒大家，選購湯圓食品時，應挑選包裝及標示完整的產品，同時選擇良好清潔衛生環境的販售場所、確認產品是否依標示保存條件進行保存販售，確保購買食品衛生安全，而製造業者也應注意食材來源及品質、製程環境衛生，販賣業者則需注意產品儲藏條件(冷藏溫度攝氏0-7℃，冷凍溫度攝氏負18℃以下)等，才能讓消費者食的安心。
元宵節食品抽驗不合格名單如下：
好記蔬果行紅湯圓及白湯圓兩件，不合格項目為己二烯酸，抽驗日期為106年1月4日。
(宋其佳報導)
【中央網路報】
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