【中央網路報】

郭綜合醫院高級專員楊中和扮財神發紅包給病友。 台南市郭綜合醫院迎接新的一年，昨天出現財神和喜童在大門口發紅包和喜糖，新春帶來新氣象，深受民眾的熱烈歡迎，大家爭拿紅包沾喜氣，個個興奮不已。郭綜合醫院高級專員楊中和扮財神、穿著厚重的財神裝、戴著嘻笑的面具，教研部助理陳玪伭及社醫部杜歆苹扮喜童，社工莫順吉舞獅助陣而熱鬧非凡、並有員工手持「財源廣進」的布條，大早即在大門口出現時，增添喜氣洋洋的氣氛，副院長邱榮章、財務長許豪斌及企劃組長洪慧君也到場幫忙，受到各界所矚目。當大家深感好奇之際，到醫院的病友即接到財神所送的紅包、以及喜童所贈的喜糖，不論是坐著輪椅的長者、或是大人抱著的嬰兒或牽著手的小孩，個個拿到紅包，因紅包袋還設計有『樂善好施享福夀、知足善解得智慧、行善助人常歡樂』的內容，讓拿到又獲喜糖後眉開眼笑，一時也幾乎忘了病痛，心情也覺得特別好，並有人還和他們合影留念。來自印尼的照護員拿薩，推著她所照護、坐輪椅的奶奶到醫院求診時，雙雙得到財神所送的紅包，讓她興奮不已，因離鄉背井的她，深深感受到過年的喜悅，特以手機請人為她拍下大合照，打算LINE回家鄉與家人同享歡樂及喜悅，也藉以慰撫她離家多年的鄉愁。「升官發財」是常民的祈福心理，在節慶中，即表現為「跳加官」的民俗，加官乃取「加官晉祿」、職位高昇的意涵，扮演天官賜福，象徵吉祥、平安、富貴。楊中和等人在現場，配合歡喜音樂不停的發紅包、喜糖，但他們不發一語，因為過去台灣流行一句話：「跳加官、歹開講」，是說跳加官時，所戴的面具用嘴巴咬著，所以沒法說話。在現代生活中，無論是廟會、節慶或公司的慶祝活動，仍會舉行加官儀式，增加喜氣、財氣和好運氣。（蔡清欽報導）