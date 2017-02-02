郭綜合財神送紅包 病友個個眉開眼笑中央日報 (2017-02-02 17:06)
郭綜合醫院高級專員楊中和扮財神、穿著厚重的財神裝、戴著嘻笑的面具，教研部助理陳玪伭及社醫部杜歆苹扮喜童，社工莫順吉舞獅助陣而熱鬧非凡、並有員工手持「財源廣進」的布條，大早即在大門口出現時，增添喜氣洋洋的氣氛，副院長邱榮章、財務長許豪斌及企劃組長洪慧君也到場幫忙，受到各界所矚目。
當大家深感好奇之際，到醫院的病友即接到財神所送的紅包、以及喜童所贈的喜糖，不論是坐著輪椅的長者、或是大人抱著的嬰兒或牽著手的小孩，個個拿到紅包，因紅包袋還設計有『樂善好施享福夀、知足善解得智慧、行善助人常歡樂』的內容，讓拿到又獲喜糖後眉開眼笑，一時也幾乎忘了病痛，心情也覺得特別好，並有人還和他們合影留念。
來自印尼的照護員拿薩，推著她所照護、坐輪椅的奶奶到醫院求診時，雙雙得到財神所送的紅包，讓她興奮不已，因離鄉背井的她，深深感受到過年的喜悅，特以手機請人為她拍下大合照，打算LINE回家鄉與家人同享歡樂及喜悅，也藉以慰撫她離家多年的鄉愁。
「升官發財」是常民的祈福心理，在節慶中，即表現為「跳加官」的民俗，加官乃取「加官晉祿」、職位高昇的意涵，扮演天官賜福，象徵吉祥、平安、富貴。
楊中和等人在現場，配合歡喜音樂不停的發紅包、喜糖，但他們不發一語，因為過去台灣流行一句話：「跳加官、歹開講」，是說跳加官時，所戴的面具用嘴巴咬著，所以沒法說話。在現代生活中，無論是廟會、節慶或公司的慶祝活動，仍會舉行加官儀式，增加喜氣、財氣和好運氣。
（蔡清欽報導）
【中央網路報】
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
紅豆食府 花生牛軋糖 禮盒．櫻桃爺爺 牛軋糖．鳳梨酥 牛軋糖．手工牛軋糖禮盒．牛軋糖 500g 禮盒．聖保羅 牛軋糖 禮盒．牛軋糖冰磚．牛軋糖綜合．原味花生牛軋糖．紅豆食府 牛軋糖．牛軋糖 手工．一路香 牛軋糖．蔓越莓牛軋糖．先麥 牛軋糖．黑松 牛軋糖．弘益 牛軋糖．查理布朗 牛軋糖．牛軋糖餅乾．瑞穗 牛軋糖．花生 牛軋糖．牛軋糖 500G．原味 牛軋糖 250G．牛軋糖夾心餅．夏威夷果仁 牛軋糖．低糖牛軋糖．牛軋糖 蘇打餅 200g．牛軋糖 300g．新味軒 牛軋糖．糖村 牛軋糖．杏仁果 牛軋糖
- TAMRON 10-24mm F3.5-4.5 DiII IF 公司貨 (B001)
- 【ASUS】ESC500 G4 直立式繪圖工作站
- 鮮果日誌 甜蜜禮讚櫻桃禮盒 (日本蜜蘋果6入+智利櫻桃2.5台
- BOTTEGA VENETA INTRECCIATO 經典編織小牛皮斜背包(咖啡色)
- 德國teifoc益智磚塊建築玩具-TEI4800
- 日本Portcros 現貨-混色針織蕾絲九分袖上衣(粉色系/3L)
- 【百味食堂】美國PRIME厚切肋眼牛排6份(300g/份)
- adidas 女 ZIP HOODIE 外套 愛迪達 白 -AY6683
- 義大利La Belle 爵士巴洛 雙人天絲八件式防蹣抗菌兩用被床
- AIGNER 卡拉蜜拉真愛女性香水100ml 加贈品牌沐浴精100ml或
2017台北國際動漫節次日，小週末人潮擠爆！【中央網路報】
春訪團東京表演 于台煙會唱又幽默【中央社】
衛福部台南醫院腎臟科:三高和慢性腎臟病的控制需個別化考量【中央網路報】
山東大學將在濟南章丘遷建主校區 校方：正磋商【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》